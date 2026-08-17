溪頭森林成企業菁英「充電站」 溪頭青年活動中心打造高CP值森林假期

溪頭森林遊樂區成為企業菁英「充電站」！位於溪頭森林遊樂區內的溪頭青年活動中心，近期結合舒適住宿、南投在地美食、多元房型與森林體驗，特別鎖定企業菁英，打造高CP值的森林渡假新選擇。

溪頭森林遊樂區近年穩居全台森林遊樂區的人氣王，年累積入園人次高達321萬以上。坐擁大片森林環境的溪頭，除了是熱門旅遊景點，更有不少上市櫃企業、建築界人士養成固定上山健走的習慣。

據活動中心觀察，包括寶成集團（9904）、王品集團（2727）及台積電（2330）、順天建設（5525）等上市櫃企業董事長、企業界，以及建築界人士，都有長年固定到溪頭健走的習慣，有人甚至一周上山多達五天。

對他們而言，到溪頭已不只是旅遊，而是生活的一部分，在森林裡走路、運動、呼吸新鮮空氣，也為繁忙工作重新充電。

溪頭青年活動中心總幹事葉慶壽上任後，也積極「打開大門」，串聯企業、地方與民間的資源，希望將原本數小時的健走行程，延伸為結合住宿、自然體驗與公益服務兼具的「森林生活」。

葉慶壽指出，在空氣污染、工作壓力與都市快節奏成為現代人生活日常的今天，能夠真正走進森林、大口呼吸新鮮空氣，反而成為難得的享受。

位於南投溪頭、坐擁約2,500公頃森林環境的溪頭青年活動中心，正以得天獨厚的山林資源，結合舒適住宿、南投在地美食、多元房型與森林體驗，打造高CP值的森林渡假新選擇。

無論家庭旅遊、好友渡假、公司教育訓練、企業團建、社團踏青，甚至一個人上山充電，都能在這裡找到適合自己的旅行方式。

溪頭青年活動中心希望讓「森林浴」不再只是幾個小時的健行，而是從走進森林、住進森林，到在森林裡吃飯、散步、看星星、好好睡一晚，真正融入一場完整的兩天一夜生活。

葉慶壽上任後，積極從旅客實際感受出發，重新檢視住宿、餐飲、環境與服務細節。他認為，溪頭最大的資產一直都在，就是森林；接下來最重要的，是讓更多人願意留下來住一晚，真正感受森林從午後、夜晚到翌日清晨的不同風貌。

為了提升住宿品質，溪頭青年活動中心從旅客最直接的住宿感受出發，從客房、寢具、衛浴到公共空間，都希望讓旅客感受到舒適、安心與細節上的用心，走完森林回到房間，可以真正放鬆、好好休息。

餐飲則結合當地新鮮食材與南投特色料理，住宿提供多元房型，滿足雙人出遊、家庭旅行到企業、社團等不同需求。

葉慶壽強調：「我們不一定要把溪頭變成最豪華的飯店，但一定要讓客人覺得舒服、吃得好、睡得好，而且物有所值。最重要的是，打開門就能走進森林。」

一趟溪頭兩天一夜，其實不需要趕行程。第一天下午走一趟森林浴，讓身體慢慢從城市節奏切換成森林節奏；入住後稍作休息，傍晚品嚐在地料理，夜間探索山林生態、仰望星空；隔天早餐後再走一趟晨間森林浴，感受陽光穿過樹梢，以及森林在不同時刻展現的氣息與聲音。

溪頭青年活動中心「2場森林浴＋2頓美食＋1場夜遊＋1晚住宿」，把吃、住、遊與自然體驗完整串聯，不以昂貴奢華取勝，而是以難以複製的2,500公頃森林環境，創造溪頭青年活動中心獨有的高CP值森林住宿體驗，也讓不同世代都能找到自己的森林生活方式。

葉慶壽表示：「一個地方真正有吸引力，是客人願意一來再來。」也希望進一步吸引原本健走後當天往返的旅客多留一晚，從「來溪頭走走」變成「在溪頭住一晚」，讓溪頭成為可以放慢生活的森林第二居所。

聯齊建設總經理楊玄吉就是溪頭長期熟客之一，經常與同業好友相約上山健走。觀察力敏銳的他，看到不少遊客在林間做甩手功、健走養生，因此發想出趣味健康語錄：「溪頭黑白比，卡免坐輪椅；溪頭賴賴趖，卡免請外勞。」

後來更請好友佶鑫科技以德國琺瑯技術製成牌匾，贈送溪頭青年活動中心，希望以幽默親切的方式，鼓勵大家多走、多動、多親近森林，在山林中找回健康與活力。

楊玄吉表示，來溪頭對他而言早已不只是旅遊，而是一種生活習慣。工作再忙，也會找時間上山走走、流汗、呼吸新鮮空氣，重新調整身心狀態。從上市櫃企業董事長到建築界人士一次又一次回訪，也成為溪頭森林魅力最直接的證明。

除了自然環境，溪頭青年活動中心還擁有其他渡假飯店難以複製的歷史記憶。園區內具有歷史背景的行館，過去曾留下蔣經國等歷史人物足跡；對許多不同世代的台灣人而言，「救國團」三個字，也承載著學生時期、團體旅行、青年活動與青春歲月的共同記憶。

如今，這份歷史情感正與森林療癒、慢旅行及自然教育重新連結，形成溪頭青年活動中心獨有的品牌底蘊。

面對新的旅遊世代，葉慶壽希望把「溪頭才有的東西」做到最好。未來中心將持續發展森林療癒、生態導覽、企業教育訓練、團隊活動、親子自然教育、社團旅遊及深度森林體驗，讓過去熟悉溪頭的人重新回來，也讓第一次造訪的年輕世代找到新的旅行理由。

溪頭青年活動中心擁有豐富森林環境，成為不少上市櫃公司老闆、企業菁英的「充電站」。記者宋健生／攝影

聯齊建設總經理楊玄吉(右)以台語趣味創作健康語錄，鼓勵民眾多走進溪頭山林、走出健康。記者宋健生／攝影