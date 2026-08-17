又要裁員？KKday突宣布啟動新組織設計與團隊重整計畫

台灣旅遊科技新創KKday 17日宣布，將啟動新階段的組織設計與團隊重整，主要聚焦目的地經營、全球品牌與行銷整合、內容與SEO/AIO能力，以及業務鏈路與溝通流程優化，讓團隊分工與跨市場協作更清楚，支撐下一階段發展。

但KKday也坦言，組織調整後，部分重複或分散性質的工作職能勢必整併或因職務調整受到影響，公司已優先與相關員工展開個別溝通，並將依各地法規及實際情況提供必要的權益保障與支持。此段說明暗示可能有裁員相關計畫，KKday表示，目前是預告組織調整計畫，且國內外各單位都同步進行，工作性質調整勢必影響部分人力，但現在沒有資遣人數的數字和說明。

KKday去年連續兩次精簡與組織重整計畫，包括去年初因組織變革優退38人，以及6月底宣布因應AI旅遊科技轉型與經濟不確定性，下半年起逐步精簡約15%（約 135 至 140 名）的整體人力。連同本次的組織改組，在一年半內連續啟動了三波人力精簡調整作業。

KKday剛宣布的組織設計與團隊重整，主要重新檢視市場經營、目的地供應、銷售行銷、商業開發及相關支援職能之間的分工與合作流程，進一步強化跨市場、跨目的地與全球資源整合能力，讓組織更能支撐下一階段的業務發展。

在新的組織架構下，KKday將朝四大方向推進。

第一，以消費者在目的地的旅程想像為核心，由專責團隊統整各地商品、旅遊體驗、供應商與在地合作資源，從過去以商品類型開發為主的分工，逐步延伸至消費者在目的地的完整旅程設計。

第二，強化全球品牌與行銷整合，進一步整合集團品牌、行銷與內容策略，建立更一致的消費者溝通主軸與行銷節奏，並串聯各市場需求、目的地資源與關鍵合作夥伴，提升品牌聲量及行銷資源的整體效益。

第三，整合內容與SEO/AIO能力，因應搜尋平台及使用者取得旅遊資訊方式的改變，提升 KKday 內容品質、自然流量及長期數位競爭力。

第四，整合業務鏈路並加速溝通鏈，在持續提升工具、內外部系統與工作流程效能的基礎上，重整研發資源、供應商協作、平台管理及跨團隊溝通流程，讓組織運作更簡化，也讓各團隊能更聚焦於核心任務。

同時，KKday也將進一步強化Sales & Marketing（銷售與行銷）及 Business Development（業務發展）兩大專業主軸，讓市場成長、品牌行銷、目的地供應與商業開發有更清楚的分工與合作方式。透過新的組織設計，KKday希望建立更清楚的專業分工與決策機制，減少角色重疊與重複溝通，並讓不同市場的旅客洞察、目的地供應與全球行銷資源能更有效共享與放大。