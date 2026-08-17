全家泛鮮食營收占比突破35% 深化台日共同開發

全家便利商店商品本部副本部長兼鮮食部長黃正田表示，泛鮮食營收占比已突破35%，未來有望提升占比，台日共同開發也將成為未來鮮食的成長動能之一；並擴大健康、蛋白質、膳食纖維及減糖等商品，搶攻年輕族群、壯世代及銀髮族需求。

日本FamilyMart首度整合台灣全家、日本全家商品開發與通路資源，今天舉辦「台日全家與東京伴手禮品牌TOKYO BANANA跨海企劃」新品記者會。黃正田表示，此次攜手日本全家及TOKYO BANANA，首度推動跨國共同商品開發，歷時1年進行商品企劃、半年投入產品研發，推出麵包、泡芙、布丁、雪糕、酷繽沙及生乳捲等6款台灣限定商品，預估可帶動相關品類業績成長2成。

黃正田表示，全家透過鮮食創造消費差異，泛鮮食營收占比已突破35%，希望持續提高占比；除了開發符合台灣在地需求的商品之外，也將因應消費型態改變，鎖定尚未被充分滿足的健康飲食市場。

他指出，鮮食開發以年輕族群及40歲以上的壯世代為主，推出強調蛋白質、膳食纖維產品；另外則是銀髮族市場，則著重易咀嚼、好吞嚥，以滿足不同年齡及生活型態需求。

談到台日合作，黃正田表示，台灣全家甜點即是接受日本全家的技術指導，商品開發除了品牌吸引力，也涉及生產技術、設備及關鍵原物料，必須建立在技術基礎上，才能進一步提高商品特色，這也是本次能與TOKYO BANANA合作的關鍵之一。

黃正田表示，台灣全家過去也曾與日本九州地區全家進行鮮食聯名，把日本熱銷鮮食透過技術交流引進台灣；至於台灣商品輸出海外，他指出，台灣全家開發的酷繽沙已輸出至馬來西亞市場。未來也希望透過台日交流，尋找台灣商品及農產品進入海外市場的機會，包括運用台灣芒果等水果開發相關商品。