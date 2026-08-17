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杏國新藥轉型拚營收 精準機能與魚源囊泡雙軌新布局

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

杏國（4192）新藥17日表示，因應新藥開發周期長、資金需求高，近年逐步調整營運策略，由高資本投入的新藥開發模式，轉向「產品營收、技術平台及合作授權」並重；其中魚源胞外囊泡產品FECV-01已通過國際化妝品原料名稱（INCI Name），下一階段將推進客戶驗證及市場開發，成為公司新技術商業化的重要布局

杏國17日受邀參加法人說明會。公司指出，未來營運將聚焦「提升產品營收、推動新技術商業化、尋求策略合作」三大方向，在維持既有研發能力下，推動既有技術與產品銜接市場需求，逐步提高產品及技術對營運的實質貢獻。

在產品營收方面，杏國持續推動「精準機能系列」，結合專利原料、機能性素材及配方技術，鎖定眼睛保健、呼吸道保健、睡眠及日常機能等市場需求。

目前旗下「蓉易明」以管花肉蓯蓉萃取物等專利原料為核心；「茯氣肽順」及「杏肽好眠」則分別聚焦呼吸道及睡眠機能。杏國表示，後續將依市場反應持續優化產品組合，並強化行銷及通路布局，提高產品營收貢獻。

除既有產品外，杏國也將魚源胞外囊泡列為新技術商業化重點。公司開發的魚源胞外囊泡產品FECV-01已正式通過INCI Name，完成進入國際化妝品原料體系的重要程序，為後續拓展國際市場及跨國應用建立基礎。

杏國指出，INCI Name為國際化妝品原料識別及命名體系的重要一環，FECV-01完成相關命名程序後，下一階段將聚焦原料規格建立、應用驗證及市場開發，並與相關產業及專業團隊接觸，評估應用於美容保養及相關產品的可能性。

在商業模式方面，FECV-01未來將以原料供應及合作開發為主要方向，現階段優先鎖定肌膚保養領域。除評估原料銷售外，也將依合作夥伴需求，進一步推動配方設計、產品應用及技術合作，逐步建立從原料端延伸至應用端的合作模式。

杏國表示，後續將透過相關研究及實際應用驗證，持續累積FECV-01產品數據及市場經驗，並以實際客戶驗證、產品應用及商業合作進度為基礎，推動FECV-01由技術開發走向市場應用，同時尋求國內外合作機會。

至於既有新藥研發平台，杏國將合作及授權列為重要策略，不再單純以高資本投入的新藥開發作為營運主軸，藉由產品、技術及合作模式多元化，降低長期研發所帶來的資金壓力。

杏國總經理王惠弘表示，公司現階段最重要的工作，是將既有技術與產品轉化為可持續的營收來源。除持續推動精準機能產品市場布局外，FECV-01也將進一步進行客戶及應用端驗證；新藥平台則以合作及授權為重要策略。

王惠弘指出，公司將持續審慎控管研發及營運支出，在保有研發能力的基礎上，逐步提高產品及技術對營運的實質貢獻，建立更具持續性與韌性的營運結構。

營收 布局 新藥開發

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