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信義攜手政大 供應鏈碳管理研究獲 SET2026最佳論文壁報獎

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義企業集團企業倫理暨永續推動辦公室經理許云昇博士（中）帶領學生參與此次國際會議（左一：政大企業管理研究所學生鄧翰升、右一：科技管理與智慧財產研究所學生翁婉榆）。（圖：信義房屋提供）
信義企業集團企業倫理暨永續推動辦公室經理許云昇博士（中）帶領學生參與此次國際會議（左一：政大企業管理研究所學生鄧翰升、右一：科技管理與智慧財產研究所學生翁婉榆）。（圖：信義房屋提供）

信義企業集團攜手政大信義書院推動永續產學合作，由企業管理研究所學生鄧翰升發表的供應鏈碳管理研究，獲第22屆世界永續能源技術國際會議（SET2026）最佳論文壁報獎；由科技管理與智慧財產研究所學生翁婉榆發表的內部碳定價研究，則獲選口頭發表。SET由世界永續能源技術學會（WSSET）自2002年起舉辦，是領域歷史悠久的國際會議，獲最佳論文壁報獎則肯定研究品質與成果呈現。

鄧翰升以全球30家企業公開資料進行分析，探討不動產服務業如何透過供應商議合，管理購買的商品與服務排放。研究指出，分散、單筆金額較低且交易頻繁的採購項目，可能形成供應鏈碳管理的「長尾盲點」。此外，若支出法對同類商品採用固定產業別排放係數，價格較高的永續商品可能帶來較高的帳面排放估算，卻未必反映商品實際碳排差異，研究成果將作為後續場域驗證與導入的基礎。

翁婉榆的研究探討信義房屋如何將既有內部碳定價進一步轉化為管理機制。考量連鎖服務業據點分散，且碳排與日常營運及員工行為高度相關，提出「三軌內部碳定價治理機制」，串聯短期減碳獎勵、中期績效責任及長期碳基金再投資，提供將碳價格轉化為分店管理及組織治理工具的可能路徑。

信義企業集團企業倫理暨永續推動辦公室經理許云昇帶領學生參與此次國際會議，並表示，企業提供真實營運場域與議題，學生以研究方法與跨領域觀點提出解方，成果獲國際肯定，也展現產學合作能讓企業永續實務轉化為具研究價值的議題，也期待學生從過程中培養理解問題、整合資源及提出可行方案的能力。

信義企業集團與政大合作已逾20年，長期投入企業倫理、不動產研究及人才培育，將企業實務經驗與議題帶入校園。截至2022年，信義企業集團及創辦人周俊吉個人對政大相關捐助已累計逾8.5億元。前述兩項研究，連同財務管理研究所學生陳薇棻以優化永續採購流程為題的研究，均源自今年上半年「信義書院獎學金永續專題挑戰賽」，三位學生皆獲頒信義書院獎學金。

信義企業集團表示，未來將持續支持信義書院推動企業倫理與永續教育，培育具備永續思維與實踐能力的新世代人才。

供應鏈 政大 論文

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