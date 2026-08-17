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股市熱、政策利多齊發 甘霖建設插旗板橋江翠 推案「縵庭吾境」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
江翠北側重劃區擁有國光公園、國光國小、435藝文特區及河濱綠廊。（圖：信義房屋提供）
江翠北側重劃區擁有國光公園、國光國小、435藝文特區及河濱綠廊。（圖：信義房屋提供）

甘霖建設即將於板橋江翠AB區推出全新個案「縵庭吾境」，看準區域緊鄰板橋市區、生活機能成熟的地段優勢。信義代銷觀察，隨股市財富效應升溫、新青安政策接軌在即，購屋人選擇標準已轉向建商品牌與長期價值。

甘霖建設承襲集團背景、延續鋼鐵等產業的經營經驗，以穩健經營與品質口碑為品牌基礎，此次選址板橋江翠，也反映品牌對成熟地段與長期價值的重視。

以板橋江翠北側重劃區為例，經過多年發展，區域街廓與生活輪廓逐步成形。其中江翠AB區緊鄰既有板橋市區，沿中正路可快速銜接新板特區與府中商圈，兼具重劃區環境及成熟市區機能，成為板橋在地客、首購族與換屋族持續關注的區域。

此外，區域擁有國光公園、國光國小、435藝文特區及河濱綠廊，兼具公園首排、藝文環境與親水條件，在人口密集的雙北都會中，形成相對難以複製的地段優勢。

信義代銷觀察，在股市上漲與政策題材交會下，市場資金雖有機會逐步回流房地產，但歷經近年信用管制、房市政策調整與市場盤整後，購屋人的決策已更加理性。相較過往以低價、短期漲幅或投資題材作為主要考量，現階段買方更重視建商品牌是否值得信任、地段條件是否成熟，以及房產能否具備穩定的長期價值。

信義代銷指出，品牌代表的不只是建築品質，也涵蓋企業經營態度、履約能力與市場口碑；地段則決定交通效率、生活機能與區域發展，更是房地產難以取代的核心條件。當市場資訊愈加透明，單純依靠價格優惠或未來題材，已較難成為購屋人長期認同的理由。

信義代銷表示，當股市資金效應升溫、購屋政策可望持續銜接，市場選擇標準將不再只是價格，而是品牌是否可信、地段是否稀有。具備品牌口碑、成熟生活圈與難以複製環境條件的住宅，將更有機會在市場波動中展現穩健價值。

板橋 股市 新青安

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