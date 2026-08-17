熙特爾獲亞洲最佳企業雇主獎

臺灣新創能源企業熙特爾新能源（7740）再傳捷報，榮獲2026《HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎》、《科技賦能獎》，以及《2026 ESG 永續影響力卓越獎》三項殊榮，從人才、科技到永續三大面向皆獲肯定。

熙特爾董事長林聖澤親自出席領獎時強調，隨著儲能、智慧電網到AI 能源基礎建設快速發展，要 跨領域人才共同投入，熙特爾希望打造一個讓人才能充分發揮專業，與公司共同成長的舞台。林聖澤表示：「我始終相信，人才是熙特爾一路走來的重 基石。也期待繼續與熙特爾夥伴們並肩前進，一起將台灣的能源技術帶向國際。」

在企業永續方面，熙特爾也獲得由《卓越雜誌》主辦的「2026 ESG 與永續影響力卓越評選」，並榮獲「ESG 永續影響力卓越獎」。評審團肯定熙特爾「本業即永續」的核心定位，不僅以技術創造商業價值，更透過核心能力回應能源安全、淨零轉型與產業發展等時代課題，將永續真正融入企業本業，轉化為推動未來的實質力量。

熙特爾副總經理詹軍盛代表受獎致詞時表示：「這份獎項肯定了熙特爾的付出與努力，也提醒我們 持續為永續發展貢獻更多價值。」他也強調，熙特爾始終選擇將安全、資安與可靠度做到更高標準，也因此走上一條難度更高、但更有價值的道路。「這些成果背後，是我們長期堅持把每一個細節做到更好的累積。」