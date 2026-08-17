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欣銓與天能綠電簽署10年期綠電採購合約 明年1月開始轉供

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
天能綠電宣布與半導體測試大廠欣銓科技續簽綠電轉供合作，雙方此次簽訂10年期綠電採購合約，總轉供量達5.5億度。圖為天能綠電總經理唐亞聖與核心團隊。圖／天能綠電提供
天能綠電宣布與半導體測試大廠欣銓科技續簽綠電轉供合作，雙方此次簽訂10年期綠電採購合約，總轉供量達5.5億度。圖為天能綠電總經理唐亞聖與核心團隊。圖／天能綠電提供

半導體測試大廠欣銓科技（3264）今（17）日宣布與雲豹能源旗下民營售電龍頭天能綠電簽署為期10年的綠電採購合約，總採購電量達5.5億度。未來天能綠電將整合集團再生能源案場及外部合作電廠綠電資源，自2027年1月起正式轉供予欣銓科技使用，協助提升再生能源使用比例，降低營運碳排放，加速企業邁向淨零轉型。

欣銓科技在2023年正式加入全球再生能源倡議組織RE100，承諾逐步提升再生能源使用比例，並朝100%使用再生能源目標邁進；同時亦於2026年通過科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）近期減碳目標審查，展現以科學基礎方法推動減碳管理、積極回應國際氣候行動的具體成果。此次簽署長期綠電採購合約，亦是落實RE100承諾與達成SBTi減碳路徑的重要關鍵里程碑。

欣銓科技長期投入氣候治理與低碳營運，自2023年起即與天能綠電展開綠電轉供合作，首期合作累計綠電交易量約3,900萬度。本次擴大簽署長期綠電採購協議，總採購規模提升至5.5億度，不僅反映公司因AI算力、高速數據傳輸與光互連、高效能運算（HPC）及車用電子等市場成長所帶動的用電需求增加，更展現欣銓積極布局再生能源供應的決心。

欣銓科技表示，面對全球客戶對供應鏈減碳要求日益提升，以及半導體產業邁向低碳製造的發展趨勢，再生能源已不再只是企業永續發展的選項，而是提升競爭力的重要基礎。穩定且具規模的綠電供應，將有助於企業降低氣候風險、強化供應鏈韌性，並提升國際市場競爭優勢。

欣銓科技將持續透過綠電採購、節能改善、設備效率提升及能源管理等多元策略，逐步提高營運據點再生能源使用占比，並朝2040年RE60目標穩健邁進。此次與天能綠電建立長期合作關係，不僅為公司提供穩定且具彈性的綠色電力來源，更將成為推動中長期減碳目標的重要支柱。

欣銓 天能綠電 綠電

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