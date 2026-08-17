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豐興鋼筋下跌200元 結束連續三周平盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興（2015）鋼筋連續三周平盤後，17日新價每公噸跌200元，受到市場高度關注，國內建築鋼材市場進入新的價格攻防階段。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原料趨於穩定，本周美國大船廢鋼及日本2H廢鋼無最新報價，美國貨櫃廢鋼持平每公噸330美元，澳洲鐵礦砂由每公噸96.1美元上漲至97.3美元，上修1.2美元、漲幅約1.25%。整體來看，國際廢鋼並未再出現明顯下殺，鐵礦砂反而率先回升，原料市場開始呈現止跌整理訊號。

上市鋼廠主管指出，國際廢鋼並沒有大幅走弱，鋼廠原料成本下跌空間有限，另一方面，電力、人工及其他生產成本仍處相對高檔，鋼廠在鋼筋需求疲弱之際，價格操作空間受到壓縮。

值得注意的是，鋼筋市場最大問題是需求不足，市場實際流通價格持續下修，盤商與工程端採購意願不足，價格競爭相當激烈。

豐興 貨櫃 鐵礦

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