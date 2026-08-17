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Grab收購foodpanda有條件放行？公平會：沒有預設立場

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
Grab先前宣布將以6億美元收購foodpanda在台灣的外送事業。聯合報系資料照
Grab先前宣布將以6億美元收購foodpanda在台灣的外送事業。聯合報系資料照

針對有媒體報導Grab收購foodpanda案可能出現「公平會有條件通過」，公平會17日強調，該案目前仍在審查中，尚未作成任何決議，對最終審查結果也沒有預設立場。公平會6月16日受理Grab與foodpanda結合申報案，審查截止日為10月27日。

公平會表示，依《公平交易法》規定，事業結合申報案件的審查結果，包括禁止結合、不禁止結合，以及附加負擔或條件後不禁止結合等不同可能。每一件結合案都必須評估整體經濟利益是否大於限制競爭的不利益，最後再由公平會委員會議作成決議，Grab案也會依照相同程序審查。

公平會指出，後續將充分審酌外界不同意見，並依市場調查取得的資訊及證據，針對Grab案進行詳細且完整的競爭評估。在委員會議正式作成決議前，公平會對Grab案最終究竟是禁止、不禁止，或附加負擔或條件後通過，都沒有預設特定立場。

Grab與foodpanda結合案受到市場高度關注，最終是否能夠過關，以及公平會若決定放行，是否會附加負擔或條件，仍有待公平會在審查程序完成後正式決議。

foodpanda Grab 公平會

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