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航港局再赴金門港視導 持續精進小三通旅運管理及港區安全秩序

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為持續強化金門小三通旅運管理及港區公共安全，交通部航港局葉協隆17日再次率隊前往金門港旅運中心視導，針對歷次視導及控管會議列管缺失及改善事項，除實地檢視旅客行李管控、港區環境及旅運秩序等執行情形，並與金門縣政府及港區相關單位召開精進措施進度管控會議，逐項檢視各項措施執行進度，會中並就降低託運行李免費重量自9月1日開始實施且隨身行李2件共17公斤仍維持不變達成共識，後續將持續強化中央與地方合作，共同維護安全、有序的小三通旅運環境。

航港局表示，金廈小三通為重要兩岸海運客運通道，旅運安全及港區秩序有賴各機關共同落實。針對部分旅客攜帶過重、過量行李及「水客」（俗稱單幫客）衍生之港區秩序及安全問題，航港局持續協調金門縣政府及CIQS單位，強化旅客行李查核、違規行為管理及現場秩序維護，並就相關改善措施持續追蹤檢討。

葉協隆對於各單位積極改善獲得具體進展表示肯定，其中金門港務處已完成旅運中心周邊原理貨區撤離，現場環境已明顯改善，航港局也期盼相關區域持續維持淨空，避免違規堆置及使用情形再度發生，另旅客驗票區動線亦已陸續完成改善，並由港警進駐維持現場秩序；驗票三區域亦增設門禁管制措施，已逐步強化人員進出管理。

葉協隆並期許各單位持續落實旅客行李重量及件數管控、旅運中心周邊環境維護、船舶準時開航及旅運秩序管理等重要工作，對已完成之改善措施應持續維持，並強化跨機關聯繫、現場應變機制，及影響港區公共安全及旅客通行秩序之行為應依法妥適處理，共同提升港區管理效能。

航港局強調，小三通旅運安全亟需中央、地方及港區各單位共同努力，航港局將持續透過現場視導及跨機關協調，追蹤改善情形，並與金門縣政府及CIQS單位共同加強旅運管理，兼顧旅客通行便利與港區安全秩序，打造安全、便捷、有序的優質旅運環境。

金門 小三通 航港局

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