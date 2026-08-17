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六度霸榜 HR Asia！亞泥勇奪五大獎 打造智慧與永續幸福職場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
亞泥人資副總經理余東霖（中）率領人資團隊出席2026年《HR Asia》頒獎典禮，代表亞泥領取五項大獎。圖／亞泥提供
亞泥人資副總經理余東霖（中）率領人資團隊出席2026年《HR Asia》頒獎典禮，代表亞泥領取五項大獎。圖／亞泥提供

2026年「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」近日公布得獎名單，亞泥（1102）連續六年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」，延續金獎殊榮；今年並獲得「人才躍升獎」、「多元共融獎」、「職場永續獎」及「科技賦能獎」四項專獎，五項大獎展現亞泥深耕人才發展、打造幸福職場及推動永續發展的成果。

「亞洲最佳企業雇主獎」為亞太地區具代表性的人力資源獎項，透過員工匿名問卷及企業審查，綜合評比企業文化、人才發展及職場環境，是企業雇主品牌的重要指標。

今年新設立的「人才躍升獎」，著重企業因應AI與數位轉型，協助員工提升技能、培養未來職場所需能力，亞泥成為首屆得主。亞泥將人才培育納入企業發展策略，依不同職務建構培育制度，結合淨零減碳及AI應用，培養員工關鍵能力並強化主管決策力。2025年人力資本投資報酬率（HCROI）提升至17.1元，顯示人才投資逐步轉化為企業價值。

亞泥持續推動智慧製造與數位轉型，自主研發ACTEC人工智慧控制系統，串聯智慧採礦、智慧品管及智慧發貨流程，曾獲亞洲企業商會「國際創新大獎」。2025年推出「全員AI」人才培訓方案，培訓466人次、累計2,231小時，提升同仁數位應用能力，再獲「科技賦能獎」。

在多元共融方面，亞泥持續深化DEI治理，2025年全員100%完成人權教育訓練並通過測驗；女性主管占比持續提升，原住民員工占比達37%，歲時祭儀假使用率達九成，並提供3天志工假等友善制度，打造平權、尊重且包容的職場。

同時，亞泥持續推動2050淨零排放，將永續理念融入職場，重視員工關懷與工作生活平衡，透過友善制度與全職涯人才支持，打造幸福職場，讓員工與企業共同成長，再度榮獲「職場永續獎」。

亞泥總經理李坤炎表示，連續六年獲得HR Asia肯定，是對「以人為本」企業文化及全體同仁努力的肯定。面對AI與淨零轉型，亞泥將持續結合智慧科技與永續發展，支持同仁成長，攜手共創企業與社會的長遠價值。

亞泥 職場 永續

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