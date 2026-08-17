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租補戶數未來擬砍半？內政部揭三大政策如何撐百萬租屋家庭

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
明年度租金補貼經費仍由中央政府負擔，截至8月14日，全國租金補貼戶數達93.7萬戶。聯合報系資料照
明年度租金補貼經費仍由中央政府負擔，截至8月14日，全國租金補貼戶數達93.7萬戶。聯合報系資料照

內政部17日再次強調，政府照顧百萬戶租屋家庭的政策目標不變，將持續透過多元興辦社宅、包租代管及租金補貼三大政策支撐租屋族。隨著實體社宅及包租代管供給增加，部分居住需求將逐步由社宅承接，租金補貼戶數則會依各項政策進度滾動調整，但整體居住支持不會縮減。

內政部統計，截至14日，多元興辦社會住宅已達12萬6,656戶，包租代管社宅共11萬6,390戶，兩項政策未來將分別朝25萬戶目標推進。內政部表示，隨著實體住宅供給增加及空餘屋持續釋出，將有更多租屋需求可由社宅及包租代管承接，並持續加強新婚及育兒家庭的居住支持。

租金補貼方面，行政院長卓榮泰日前已裁示，明年度租金補貼經費仍由中央政府負擔。截至8月14日，全國租金補貼戶數達93萬7,336戶，以台中市21萬245戶最多，其次為新北市14萬6,220戶、桃園市11萬4,191戶。

內政部指出，自2025年起，租金補貼資格審查改由地方政府辦理，中央將持續督導地方落實審查及查核，針對不符資格或溢領案件依法追繳，避免補貼資源遭到濫用。

至於租屋市場，截至今年3月底，租金補貼有效租約共83.3萬件，全國租金總價中位數為8,600元，較去年9月底增加1.2%，超過8成行政區租金沒有上漲。

內政部表示，目前租金補貼占租金支出的中位數為41.1%，經濟或社會弱勢戶更達54.9%，可減輕租屋家庭負擔。未來將依社宅、包租代管及租金補貼推動情況調整各項政策規模，維持百萬租屋家庭的整體居住支持。

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