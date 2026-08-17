獨家／女力爆發！她接手臺灣指數公司總經理 擘劃ETF市場未來藍圖

臺灣證券交易所旗下子公司人事再迎來新氣象，臺灣指數股份有限公司（TIP）原副總經理潘景華已於8月7日正式升任臺灣指數公司總經理；原總經理陳文練因即將屆齡退休，功成身退後轉任顧問，持續為資本市場貢獻專業經驗。

潘景華過去深耕於證交所市場推廣部，歷任組長、副理等職，專精於資本市場推廣、機構投資人溝通、投資人教育及金融創新商品行銷。今年1月轉任臺灣指數公司副總經理後，迅速掌握指數編製、客製化策略與跨市場合作業務，憑藉其豐富的市場敏銳度與推廣實務經驗，於近期升任總經理。

值得關注的是，證交所近年致力推動多元平權治理，子公司高階管理階層「女力」持續大放異彩，除了指數公司由潘景華出任總經理，去年9月上任的臺灣碳權交易所總經理陳脩文亦為女性專業經理人、也是碳交所首位女性總經理，具備跨領域金融與公司治理背景，帶領碳權交易開創新局。

兩位女性總經理相繼掌舵重要子公司，展現證交所在金融創新、敏捷溝通與多元包容領導上的新風貌。而轉任顧問的陳文練則是台灣ETF與指數化市場發展的靈魂人物，自台股20多年前開創第一檔ETF以來，陳文練便積極參與交易制度規章設計與市場架構建置。

陳文練2016年奉派籌設台指公司，一路推動台股各類主題、因子與ESG指數發展，並以富巧思的投資宣導，如證券教育漫畫、創意文宣等，奠定散戶與機構投資人對指數投資的深厚認知；此次在指數公司營運穩健成長之際交棒退休、轉任顧問，為其數十年的資本市場生涯劃下亮眼里程碑。

據了解，面對資本市場新變局，臺灣指數公司未來將聚焦以下三大發展核心，一是迎戰新型態ETF浪潮：隨著主管機關開放「主動式ETF」與「多資產（平衡型）ETF」，指數公司將加速研發涵蓋股債多元配置、量化多因子與客製化策略指數，支援投信業者發行創新型產品。

二是深耕永續與主題投資：持續拓展ESG、淨零轉型、供應鏈韌性及AI科技等特色主題指數，充實國內外機構法人之資產配置工具；三是推進跨境國際合作：持續深化與國際知名指數編製機構（如彭博等）的策略合作，強化跨境多資產指數發展，助推台灣躍升為亞洲資產管理中心的重要指數樞紐。