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雲林端出「一站式」台商服務 亞總串聯20國助投資置產及農產外銷

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右）與亞總總會長、雲林女兒俞秀霞（左）簽署「三合一綠色通道及農業推廣」合作備忘錄。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（右）與亞總總會長、雲林女兒俞秀霞（左）簽署「三合一綠色通道及農業推廣」合作備忘錄。記者陳雅玲／攝影

為吸引旅外台商返台投資、定居及置產，雲林縣政府今天（17日）與亞洲商會聯合總會簽署「三合一綠色通道及農業推廣」合作備忘錄，未來將透過單一窗口，協助亞洲20國台商對接雲林投資、置產及居住需求，並利用亞總跨國商業網絡，將雲林良品及在地農特產品推向海外市場。

簽署儀式由雲林縣長張麗善與亞總總會長、雲林女兒俞秀霞代表雙方簽署。俞秀霞表示，過去台商返台投資、定居或置產，往往得分別向不同單位洽詢、申請，行政程序繁複，動輒需要數月，透過縣市政府建立單一窗口後，未來台商若有投資、置產或定居需求，可更快速找到適合的標的，降低行政往返時間。

俞秀霞說，這次與雲林縣政府合作，除協助台商回台投資外，也首次納入農業推廣，將透過亞洲20國的商會平台，把雲林縣府推廣的雲林良品及縣內優質農特產品資訊，傳送至各國分會及秘書處，進一步提高海外市場對雲林農產的認識與採購意願。

她指出，全球供應鏈正快速重組，海外台商返鄉投資、定居的需求明顯增加，亞總未來將協助蒐集各國台商需求，再與雲林縣府建立順暢的交流管道，讓海外台商能更精準對接雲林的產業投資機會及居住環境。

張麗善表示，雲林正朝農工商科技城方向發展，目前規畫推動的「9＋1產業園區」陸續招商，將提供台商返鄉投資所需的土地及產業發展空間，這次與亞總合作，等於為雲林與海外台商之間搭起一條更直接的橋梁。

雲林縣府今與與亞洲商會聯合總會簽署「三合一綠色通道及農業推廣」合作備忘錄。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今與與亞洲商會聯合總會簽署「三合一綠色通道及農業推廣」合作備忘錄。記者陳雅玲／攝影

張麗善

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