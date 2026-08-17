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三菱汽車將向紐澳市場銷售全新的 ASX VR-e 由鴻華以 OEM 供應
日本三菱汽車公司17日宣佈，將於2026年開始向澳大利亞和紐西蘭市場銷售全新的ASX VR-e，這是一種電池電動汽車（BEV）。 該模型將由鴻華先進（2258）車輛技術有限公司以OEM方式提供。 鴻華先進是鴻海（2317）精密工業有限公司的子公司。
全新的ASX VR-e將在澳大利亞和紐西蘭的小型SUV領域推出，那裡對BEV的需求繼續擴大，特別是在城市地區。 對於尋求先進技術、驅動效能和獨特造型的客戶來說，該模型被定位為一個引人注目的新選擇，同時提供強大的環境效能。
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