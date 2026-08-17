觀光署搶攻印尼年末出境商機 號召16家業者推廣台灣旅遊

印尼出境旅遊市場持續強勁成長，根據印尼統計局最新數據，2025年印尼出境旅遊突破916萬人次，展現爆發性且強勁的海外觀光旅遊需求。

看準印尼作為東南亞最大經濟體及全球穆斯林人口最多的龐大商機，交通部觀光署8月11日號召航空公司、旅行社及觀光公協會等16家單位組成「台灣觀光代表團」，展開7天6夜印尼推廣活動，8月12日辦理泗水臺灣旅遊交易會，8月14日至16日於雅加達LIPPO MALL PURI商場舉辦台灣旅展，提前布局年末及跨年旅遊市場，全力吸引印尼旅客來台體驗多元魅力。

代表團首站於8月12日在泗水喜來登飯店（Sheraton Surabaya Hotel & Tower）舉辦「台灣觀光推廣會」，邀集當地旅遊公會、業者及媒體與台灣代表團深度交流。泗水為印尼第二大城，擁有龐大且持續成長的中產階級與旺盛的獎勵旅遊需求，為拓展來台旅遊市場的關鍵及深耕據點。接著於8月14日至16日在雅加達 LIPPO MALL PURI 辦理「TAIWAN – Waves of Wonder」台灣旅展。

該購物中心所在的 PURI 區為當地穆斯林人口相對集中的區域，活動精準對焦具中高收入穆斯林客群，以及雅加達都會區的高消費力與年輕族群。現場聯合航空公司及旅行業者推出穆斯林友善行程及各種台灣多元主題行程，現場消費即獲贈台灣特色好禮及5日上網卡等專屬限定優惠；展區更打造繽紛霓虹燈光拍照區與即拍即印服務，提供豐富的沉浸式互動體驗。

台灣長年優化穆斯林友善環境，全面升級清真餐飲、祈禱室及淨下設施。在萬士達卡與新月評等聯合發表的「2026全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」中，台灣於非伊斯蘭合作組織旅遊目的地（non-OIC）中高居全球第3名（與英國並列）。台灣持續獲得國際權威認證，成為吸引印尼穆斯林旅客來台深度遊的金字招牌。

交通部觀光署表示，未來將持續深化與印尼當地航空公司及旅行業者的合作，結合實體推廣、數位精準行銷與客製化主題產品，全方位提升台灣觀光品牌在印尼的品牌能見度，力促更多印尼旅客將台灣視為海外旅遊的首選目的地。