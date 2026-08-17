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外送專法獲近七成外送員力挺 提升保障、改善收入

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
外送專法上路後，獲近七成外送員力挺，認為有助於他們提升保障、改善收入。記者許正宏／攝影
外送專法上路後，獲近七成外送員力挺，認為有助於他們提升保障、改善收入。記者許正宏／攝影

近期外送專法上路，台灣外送產業協進聯盟與台中市外送平台服務產業工會17日發布聯合聲明，公布兩項針對基層外送員的最新問卷調查結果。數據顯示，多數外送員高度支持外送專法，認同外送專法能實質改善收入與提升勞動保障，有力反擊了部分網路輿論試圖操作反對聲浪的不實風向。

根據最新一份「支持專法嗎？」意向調查（總計526票），基層外送員展現了壓倒性的支持態度。高達69%（362票）的外送員明確表示「支持」外送專法；僅有19%（103票）選擇「不支持」。

台灣外送產業協進聯盟發言人蘇柏豪表示，近期網路上有少數有心人士製造外送員反對專法的假象，但這份超過五百人的真實調查，清楚反駁這些不實言論，事實上有近七成的基層夥伴堅定支持專法。

由陽明交通大學邱羽凡教授於2026年8月12日進行的「外送員對專法想法調查」（共計126票），進一步證實了專法上路後的正面效益。

有高達48%的外送員對專法表示「非常滿意，提升保障」，為佔比最高的選項；另有29%呈現務實觀望態度，認為「時間太短，無法判斷」；16%認為「需要的保障不在專法中」，另有7%表示無感。

台中市外送平台服務產業工會理事長李建明指出，從邱羽凡教授協助的調查中可以看見，有將近一半的夥伴對專法給予「非常滿意」的高度評價，這印證了多數外送員確實感受到專法在「改善收入」與「提升勞動條件」上的實質幫助，這給予工會極大的信心。

針對部分認為「需要的保障不在專法中」的16%夥伴，工會也絕對不會忽視，將持續傾聽基層聲音，將這些未滿足的訴求統整起來，作為未來推動修法與監督平台業者的首要目標，確保每一位外送夥伴的權益都不被落下。

外送員 外送 外送專法

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