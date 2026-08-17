陳幸妤認賠殺出的台中豪宅又轉手、屋主狂賺2千萬 專家嘆「賤賣了」

實價揭露，前總統陳水扁女兒陳幸妤去年以8500萬元轉手，賠售250萬的台中豪宅，今年6月再度轉手，屋主以1.05億出脫，持有僅一年多，獲利2000萬元。

房仲表示，新買家持有短短一年，就有2000萬的增值，顯示當時陳幸妤售價確實低於行情，推測應是因離婚而有急售需求所致。

陳幸妤台中豪宅為位於七期的「聯聚方庭」，根據實價資料，是在2012年時以8750萬元，購入高樓層戶，持有13年後，去年4月，以8500萬元轉手，換算賠了250萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，聯聚方庭目前屋齡約15年，由於社區坐落七期市政路與惠來路的路口，路寬都超過30公尺，加上基地面積超過1000坪，占地廣大，加上聯聚在台中的口碑優異，因此2011~2012年甫完工銷售時，高價便攻占5字頭，是台中七期頗具盛名的資深豪宅。

他表示，在地段與建商品牌加持下，該社區除了極少數於2013~2016年景氣高檔時購入的戶別，轉售偶見賠售外，大部分的交易都有不少增值。

尤其近年聯聚在七期的預售豪宅新案，成交單價最高已突破140萬元，使室內坪數實在的中古豪宅在比價效應下，更受自用買盤青睞。

陳定中指出，對照該社區近一年多來的交易資料，該戶為近期唯一賠售交易，推測時任屋主應是因離婚而有急售需求，所以才以不到54萬元的單價出脫，也讓接手的買家能在相對低成本的情況下，擴大轉售獲利的幅度。