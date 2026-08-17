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台灣空運獲2026 HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2026 HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」獲獎名單揭曉台灣空運首次參選即獲獎董事長為許旭輝（右）代表領獎。台灣空運提供
2026 HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」獲獎名單揭曉台灣空運首次參選即獲獎董事長為許旭輝（右）代表領獎。台灣空運提供

2026 HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」獲獎名單於近日揭曉，台灣區共有330家企業參與評選，台灣空運首次參選即獲此殊榮，在人才發展與企業文化榮獲國際肯定，展現企業在持續拓展國際物流版圖的同時，對人才培育、組織文化與團隊發展的長期投入。

HR Asia「Best Companies to Work for in Asia」為亞洲具代表性的雇主品牌評選之一，透過企業評估及員工調查，了解企業在組織文化、員工體驗與團隊合作等面向的實際表現，從企業制度與員工真實感受等不同面向進行評估。

深耕國際物流逾34年，台灣空運的服務從空運、海運、報關、倉儲及陸運，逐步延伸至跨境物流與整合型供應鏈服務。物流產業高度仰賴跨部門與跨專業協作，從接單、報關、倉儲到運輸，每一個環節都需要不同職能共同完成，也因此，人才始終是支撐企業服務品質與持續成長的重要核心。

面對物流產業數位化與工作模式快速改變，台灣空運近年持續強化人才培育與跨部門學習，除透過專業訓練、跨單位交流及第一線實務體驗，並提供同仁外派至不同市場歷練的機會，協助員工累積物流專業與完整供應鏈視野，也逐步將AI應用納入內部學習與實際工作場景。

目前部分部門已開始導入AI工具協助日常工作，公司亦透過外部專業講師進行內部培訓，讓同仁從實際操作中熟悉新科技的應用方式。

對台灣空運而言，人才培育不只是專業知識的累積，也包含面對產業變化時持續學習、運用新工具並跨域協作的能力。

台灣空運表示：「物流真正連結的，不只是貨物與市場，而是每一位客戶、合作夥伴與背後投入其中的人。每一次服務順利完成，都來自不同崗位夥伴累積的專業與協作。這次獲得HR Asia亞洲最佳企業雇主獎，是對全體同仁共同努力的肯定，也讓我們更確信，企業成長與人才成長必須同步前進。」

面對跨境電商持續發展、供應鏈布局調整及物流數位化轉型，企業對人才能力的需求也更加多元。台灣空運表示，未來將持續投入人才培育、組織能力與跨部門合作，並結合既有國際物流經驗及全球服務網絡，深化整合型物流服務能力。

從運輸服務到人才布局，此次獲獎也反映物流企業的競爭已不再只停留在航線、運能與服務據點，更延伸至能否建立具凝聚力與持續成長能力的組織。

從物流專業到AI賦能台灣空運獲2026 HR Asia亞洲最佳企業雇主獎。台灣空運提供
從物流專業到AI賦能台灣空運獲2026 HR Asia亞洲最佳企業雇主獎。台灣空運提供

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