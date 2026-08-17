高鐵迎接新世代列車 N700ST 臺鹽合作推出聯名商品

臺鹽（1737）與台灣高鐵（2633）再次展開深度合作。臺鹽董事長丁彥哲指出，臺鹽與高鐵是合作多年的好夥伴，這次高鐵睽違22年迎接新世代列車N700ST，首部列車已於日前正式抵台，臺鹽特別以最具代表性的「台塩海洋鹼性離子水」同步換上N700ST限定新裝，藉由雙方實力的結合，期盼為國內外旅客帶來更優質的旅程體驗。

臺鹽董事長丁彥哲表示，臺鹽跟高鐵是合作多年的好夥伴，臺鹽深耕台灣超過70年，高鐵也即將通車滿20周年，兩個品牌都是展現台灣品質的重要門面。這次高鐵睽違22年迎接新列車，我們也拿出最具代表性的「台塩海洋鹼性離子水」，把臺鹽的好水和高鐵的優質服務結合起來，為國內外旅客帶來更好的旅程體驗。

而這次「台塩海洋鹼性離子水」特別換上N700ST聯名新裝，把新車流線車身和台灣沿途風景融入瓶身設計，轉換不同角度、排列起來，還能看到列車延伸的畫面。這次我們更一口氣推出420ml、600ml和850ml三種規格，從高鐵到全台零售通路陸續上架，讓大家喝好水的同時，也多了蒐集、收藏的樂趣，我們也期待帶動一波收藏熱潮。

他並說，台塩海洋鹼性離子水上市超過20年，在機能水市場一直是單一品牌市占第一。這次和高鐵N700ST聯名，也為成熟品牌創造了新的話題和新鮮感。最近聯名瓶才剛上架，就有旅客在高鐵上發現「水換新裝了」，主動拍照分享到網路上，引發很多討論。透過聯名，經典商品展現了新活力，也增加和消費者的互動和趣味，為新車正式上路預熱。我們很期待雙方合作帶來的品牌加乘。