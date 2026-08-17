預售市場結構起風了 這四都房價超前反映、區域房市陷「價量背離」

中信房屋研展室彙整實價登錄資料，對比六都2025年上半年與2026年上半年預售屋市場表現，台北市平均房價上漲7%、交易量增加4.2%，新北市平均房價上漲4.4%、交易量減少5.5%，桃園市平均房價上漲2.4%、交易量減少21.6%。

台中市平均房價上漲1.5%、交易量減少24.9%，台南市平均房價上漲3.1%、交易量減少23.6%，高雄市平均房價上漲1.9%、交易量減少50.2%。

整體而言，六都預售房價維持上漲趨勢，成交量卻普遍下滑、呈「價量背離」，僅台北市仍呈現「價量俱增」的局面。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，從六都數據來看，當前預售市場已從過去的熱絡行情，逐步轉向「價格有撐、交易量收斂」的格局。

房價方面，在土地成本、營造成本仍處於高檔的情況下，建商讓利空間相對有限，因此價格並未出現修正。

在交易量方面，受到信用管制與房貸資金環境影響，市場觀望氣氛瀰漫，買方心態轉趨保守，購屋決策時間也相應拉長，進而使得市場成交動能受到壓抑，交易量同步走弱。

莊思敏進一步表示，六都中僅台北市仍呈現「價量俱增」的態勢，主要是因為台北市寸土寸金、土地供給有限、新屋供不應求，加上住宅市場客群多元，除了自住需求之外，亦有一定比例的資產配置及長期置產需求，因此即使整體市況降溫，台北市仍能展現相對穩健的韌性。

相較之下，桃園、台中、台南及高雄等地的預售屋交易量則出現了較為明顯的量縮，以上區域的新建案多集中於新興重劃區或蛋白區，雖具備重大建設、交通項目或產業進駐等長期利多，惟部分區塊的生活機能仍處於起步階段，而房價卻已超前反映未來願景，如今隨著市場回歸剛性需求，買方出手更加謹慎，追價意願大幅降低，交易量自然隨之縮減。

莊思敏表示，目前房市仍處於盤整期，建議消費者應保持理性，審慎評估自身需求和財務狀況，避免盲目追價。

此外，由於交易量持續走低、建商資金周轉壓力加重，市面上偶有建商財務危機或工程延宕的消息出現，消費者在挑選預售案時，務必要多加留意建商口碑與履約能力，以降低交易風險。

她也表示，對於自住客來說，中古屋同樣是值得納入考量的選項，中古屋房價親民，議價空間也更有彈性，反而更有機會在有限預算內，找到符合需求的物件。