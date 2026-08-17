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搶攻咖啡商機！7-ELEVEN 推開心果奶蓋、跨界 Kiehl's

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
CITY CAFE全新「開心果奶蓋瑪奇朵」登場，搶攻年輕族群及下午茶市場。統一超／提供
CITY CAFE全新「開心果奶蓋瑪奇朵」登場，搶攻年輕族群及下午茶市場。統一超／提供

統一超（2912）7-ELEVEN觀察近年來風味飲系列飲品中，CITY風味拿鐵系列連續五年引領風潮，年銷售成長超過三成。看好市場消費潛力，自8月19日起除了推出話題新品「CITY CAFE開心果奶蓋瑪奇朵」，CITY PRIMA精品咖啡也跨界與Kiehl's聯名推出「金盞花膠原蜂蜜拿鐵」，預計將掀起一波嚐鮮風潮並帶動類別業績成長一成。

掌握全球開心果熱潮！CITY CAFE全新「開心果奶蓋瑪奇朵」濃郁登場，以香濃滑順開心果奶蓋為主角，添加真實開心果醬，一入口即可感受濃郁開心果香氣，搭配香脆開心果碎粒，增添豐富口感與堅果香氣，融合醇厚拿鐵基底，呈現溫潤香甜、甜而不膩的風味，從第一口奶蓋到最後一口咖啡都能品嚐到細膩層次與豐富開心果與焦糖堅果風味，搶攻年輕族群及下午茶市場。

不僅如此，7-ELEVEN看好CITY PRIMA精品咖啡消費潛力，近年不斷創新體驗，秉持為咖啡極致而生精神亦與不同品牌攜手合作，今年8月跨界攜手保養品牌Kiehl's聯名推出新品「金盞花膠原蜂蜜拿鐵」，以Kiehl's經典金盞花系列及全新「契爾氏澎澎瓶」為靈感，另有聯名杯套、七夕情人節主題活動等，期望透過換粉效益增加不同族群粉絲。

CITY PRIMA精品咖啡繼去年與蘭蔻聯名推出創新體驗受到消費者喜愛，今年再度攜手Kiehl's跨界聯名，雙方以「精品咖啡X極致保養」為核心概念，將Kiehl's經典保養元素融入CITY PRIMA精品咖啡，打造質感生活儀式，陪伴消費者在忙碌日常中，享受片刻療癒時光，感受由內而外美好體驗。

7-Eleven

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