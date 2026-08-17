TIP台灣永續評鑑洞察：逾五成上市櫃公司揭露空氣污染

隨著全球對氣候變遷與環境永續日益重視，企業排放管理正由溫室氣體盤查逐步延伸至更全面的環境污染管理。臺灣指數公司分析2026年6月最新一期「TIP台灣永續評鑑」結果顯示，逾五成受評公司已於公開資訊揭露空氣污染管理政策，約三成進一步揭露當年度空氣污染物排放量，惟設定具體量化減量目標者僅占7%。上市櫃公司已逐步建立空氣污染管理基礎，量化管理與成效追蹤可作為後續精進重點。

「TIP台灣永續評鑑」從四個面向全面檢視受評公司的空氣管理表現，依序關注上市櫃公司是否制定「管理政策」、揭露「污染物排放資訊」，以及設定「減量目標」並追蹤達成情形，以了解是否從政策建置進一步落實排放數據與成效管理。此外，評鑑亦將「法規遵循與改善作為」納入考量，檢視公司是否遵循空氣污染相關法規，以及發生違規後是否提出並落實改善措施。

該期結果顯示，受評公司在管理政策揭露比率高於排放量與量化目標揭露比例；未來若能進一步提升排放數據的完整性，設定包含基準年、減量幅度及目標年的量化目標，並建立定期追蹤機制，將可強化管理成效與資訊透明度。

國際觀察亦呈現類似情形，全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative，GRI）於2026年2月發布《The Air PollutionReporting Gap: Evidence from 1,000 Organizations Across High-Emitting Sectors》研究，檢視全球八個空氣污染排放密集產業、共1,000家大型公司於2023至2024年度的公開資訊。研究指出，相較於已逐步制度化的溫室氣體盤查與揭露，企業對空氣污染物的量測及資訊揭露仍處於發展階段。

就整體樣本而言，提及氮氧化物（NOx）、硫氧化物（SOx）及粒狀污染物（PM）的公司比率介於30%至44%，實際提供量化排放數據者則介於23%至31%。研究另發現，許多報告已表達減少空氣污染影響、或強化管理的方向，但包含減量幅度與完成期限的具體量化目標較少出現，顯示目標設定與成效追蹤可作為後續精進方向。

GRI亦發現，引用305-7準則不必然代表已落實量化揭露：部分公司雖引用該項目，卻未提供其要求的量化資訊。針對上述揭露落差，GRI期望透過更完整的報導要求與明確指引，提升污染物揭露的一致性。

臺灣指數公司觀察，部分公司將空氣污染與溫室氣體管理整併揭露。目前逾七成上市櫃公司已揭露具體溫室氣體減量目標，顯示企業在量化目標設定與追蹤方面已有一定基礎。

考量兩者在管理標的、環境影響及減量方法上有所不同，企業可將既有氣候管理經驗延伸至空氣污染管理，分別說明管理措施、排放資訊與執行成果，並逐步建立符合產業特性的排放基準、量化減量目標及追蹤機制，以提升空污管理成效與資訊透明度。

臺灣指數公司作為台灣永續資訊主要提供者之一，完整評鑑所有上市上櫃公司的永續績效表現，系統化提供各類ESG資訊，每半年於IR議合服務平台(https://irengage.taiwanindex.com.tw/)發布「TIP 台灣永續評鑑」結果，透過社會(Society)、經濟(Economy)、環境(Environment)及揭露(Disclosure)四大構面(SEED)之架構，延伸22項ESG重大議題，基於投資人視角，系統性檢視上市上櫃公司於永續發展的機會與風險，提供各界參考。