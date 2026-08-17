為何說住宅政策徹底崩了？ 學者點三件事：這群人恐慘到吃土

賴政府住宅政策近來備受民間團體質疑，房產學者章定煊表示，從最近發生的三件事可看出，2016年以來的住宅政策，已經徹底崩了。

最近發生的三件事是：

1. 社會住宅從選舉承諾的13萬戶，一開始砍到六萬戶，現在只剩3萬戶。

2. 劫貧濟富的新青安貸款2.0，稍微修飾一下，變成3.0，用的經費是「住宅發展基金」。

3. 租賃專法，保護租客的條款，內政部自己閹割掉了，只留下房東要的反租霸條款。

章定煊指出，2016年蔡政府的設定住宅政策有兩大部分：

一、自住購屋部份，以房市三支箭，希望抑制房價不要漲得太快，然後讓所得追上去，讓民眾買得起。這部份2018以後就破功了，但這是政治現實。房價上漲，非常符合，不但是朝野，也是從中央到地方的心中的共識。

第二、 在所得追不上房價下，至少讓租屋族可以安心租賃。這部分，蔡政府一方面推動只租不賣的社會住宅、包租代管，增加供給；另方面，推動住宅法修法跟租賃專法，保障租客權益，第三則是推出租金補貼。

現在把最近三件事放進去。自住購屋部分，已從抑制房價，讓民眾買得起，變成用新青安貸款補助買房，但新青安貸款，是只有本來就貸得到款的人，才能貸得到，等於獎勵買得起的人趕快買。

至於其他人，則全被趕到私人的租賃市場，而且政府不願意在法令上提供更進一步的保護。一部分人可以拿到租金補貼，但買不起房子的中產階級，連租金補貼資格都沒有，徹底被政策所遺忘。

更要命的，整個租賃市場都被私人所掌握，「分潤」租金補貼的物業主越來越多，租金補貼補來補去，大多補到物業主手上，租金則被進一步推高。中產階級拿不到補貼，還得承擔租金上漲惡果，中產變中慘，而且慘到吃土了。

章定煊表示，今年巴塞隆納爆發「租不起、住不起」住房抗爭，大批民眾湧上街頭，癱瘓城市。這不是某一天突然爆發的單一事件，而是從2024、2025一直延續到今年，因為大量租約即將到期，再次升高。

他表示，巴塞隆納已經採取了非常強的租金管制、觀光短租限制、投機管制，但仍然沒有直接解決「一般所得的人到底租不租得到房子」這個問題，而台灣是連這些管制都推不出來。

「我們政府是否要等到租不起的人，上街頭抗爭拚老命，才要醒悟? 」章定煊表示，這不是危言聳聽。西班牙的社會住宅存量全歐盟最低，不到2%，而台灣只過2%一點，就不想蓋了。當沒有社宅調節租屋供需，你能怎麼辦?

他表示，賴總統選舉時說要住宅繼承小英總統路線，還要「加倍」。現在不要了，是執政者的權力。但是，總該說一下總體住宅的思路是甚麼，不是那些零零碎碎，拚起來不知道要幹甚麼的怪政策，而是真正的住宅政策。