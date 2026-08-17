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國籍航空唯一 華航連續四年榮獲亞洲最佳企業雇主獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航蟬聯四屆榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，由資深副總經理陳奕傑 (右) 代表領獎。華航提供
華航蟬聯四屆榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，由資深副總經理陳奕傑 (右) 代表領獎。華航提供

2026 年亞洲最佳企業雇主獎（HR Asia Best Companies to Work for in Asia）評比結果出爐，中華航空（2610）再度脫穎而出，蟬聯四屆「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，憑藉以人為本的核心價值，持續打造讓員工安心成長、樂在工作的幸福職場，成為唯一連續獲獎的國籍航空，穩居亞洲最佳優質雇主典範。

「亞洲最佳企業雇主獎」為亞洲人力資源領域最具指標性的年度評選之一，亦為衡量企業雇主品牌的重要標竿；今年臺灣區共有 330 家企業參選，華航於激烈評選中再創佳績，連續四年抱回「亞洲最佳企業雇主獎」。此次評選中，華航於「組織團隊」指標表現尤為亮眼，獲得最高分數，充分反映員工對公司團隊合作氛圍、組織凝聚力及整體工作環境的高度認同及肯定。

華航視員工為公司最重要的資產，提供具市場競爭力的薪資，以及優待機票、員工持股信託等多元福利制度；今年持續以「工作生活平衡」為核心，舉辦員工日 Open House 系列活動及健康紓壓日，邀請同仁與眷屬參訪華航園區及修護工廠，促進親子關係，照顧員工身心健康與生活品質。華航深耕人才培育，規劃職能訓練課程，鼓勵員工發揮專業潛能；透過多方溝通機制及 ESG 人才永續策略，建立開放共融的職場文化。

展望未來，隨著全新 787 機隊即將加入營運，華航持續推動人力招募計畫，打造多元職涯發展管道，提升專業能力與國際競爭力，提前布局未來所需人才，以支持企業穩健成長，期盼與員工攜手迎向下一個嶄新里程碑，邁向共榮共好的幸福未來。

華航於「組織團隊」指標表現亮眼，展現企業深厚的人才向心力。華航提供
華航於「組織團隊」指標表現亮眼，展現企業深厚的人才向心力。華航提供

華航連續四年抱回「亞洲最佳企業雇主獎」，成為唯一連續獲獎的國籍航空。華航提供
華航連續四年抱回「亞洲最佳企業雇主獎」，成為唯一連續獲獎的國籍航空。華航提供

華航

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