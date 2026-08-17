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A CUT 走出飯店！國賓新品牌「The Grill by A CUT」9月進駐大巨蛋

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
The Grill by A Cut大廳座位區日景。國賓/提供
The Grill by A Cut大廳座位區日景。國賓/提供

國賓（2704）擴大餐飲版圖。旗下A CUT牛排館迎來品牌20周年，首度打造新美式直火料理品牌「The Grill by A CUT」，預計今年9月進駐台北大巨蛋「遠東Garden City」商場8樓。這也是A CUT首度走出飯店、進駐商場，將米其林星級牛排品牌經驗延伸至不同餐飲型態及消費場域。

國賓飯店於2007年創立A CUT牛排館，至今六度摘下米其林一星，為全台唯一米其林牛排館，並獲「Wine Spectator」、「Star Wine List」等餐酒評鑑肯定。隨著A CUT邁入20周年，國賓飯店進一步以既有品牌經驗為基礎，推出首個直火料理新品牌「The Grill by A CUT」。

在董事長許育瑞領導下，國賓飯店近年持續推進飯店及餐飲事業布局，除與日本東京皇宮酒店合作，在飯店原址重建、打造頂級飯店品牌「國賓皇宮酒店」，此次也透過A CUT延伸新品牌，進一步拓展餐飲版圖。

不同於A CUT強調精準溫控、熟成技法及頂級食材，「The Grill by A CUT」將料理風格轉向直火炭香及新美式概念。A CUT行政總主廚凌維廉表示，新品牌聚焦野性炭火、餐酒搭配及新美式概念；主廚團隊則延攬歷任寒舍飯店、知名原木燒烤餐廳Wildwood的陳暐擔任主廚。

菜色方面，「The Grill by A CUT」將A CUT的牛排料理經驗延伸至龍眼木直火料理，牛肉強調油脂與炭火碰撞後形成的焦香，海鮮則透過高溫烹調鎖住清甜與爽脆口感。菜單規劃數十道料理，延續A CUT對風味平衡的掌控，同時加入較為輕鬆的新美式餐飲風格。

新品牌鎖定喜愛直火、炭香及新美式料理的上班族、親子客、商務人士、醇酒客、運動迷及美食客等多元族群。相較A CUT已成為生日、節慶及重要紀念日等場合的「指名型餐廳」，新品牌透過進駐商場及較為自在的餐飲型態，有望進一步擴大客群。

空間設計則以「現代競技場」為靈感，連結1920年代運動賽事、爵士文化、藝術及社交娛樂蓬勃發展的年代，並融入Art Deco幾何線條、淺色橡木、深色花梨木、琥珀色壓花玻璃及金屬細節等元素，規劃公共用餐區及包廂。

隨著「The Grill by A CUT」9月進駐遠東Garden City，國賓飯店也將A CUT累積近20年的品牌及餐飲經驗首度帶進商場，在持續推進「國賓皇宮酒店」重建計畫之際，同步透過新品牌開拓餐飲市場，擴大旗下餐飲事業布局。

Copper Tree Farms澳洲銅樹農場純草飼老乳牛帶骨肋眼牛排。國賓/提供
Copper Tree Farms澳洲銅樹農場純草飼老乳牛帶骨肋眼牛排。國賓/提供

國賓 大巨蛋 飯店

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