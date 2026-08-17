桃園以南預售市場倒一片、高雄交易腰斬 看房價心涼了

中信房屋研展室彙整六都實價登錄資料，今年上半年和去年同期比較，交易量部分，除了台北市量增4%，新北小減5%，其餘四都均減少二成以上，高雄交易量大減50%最多。

不過，六都房價仍持續上漲，北市上漲7%最多，其次為新北4%。其餘四都也有1%~3%的漲幅。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，從六都數據來看，當前預售市場已從過去的熱絡行情，逐步轉向「價格有撐、交易量收斂」的格局。

房價方面，在土地成本、營造成本仍處於高檔的情況下，建商讓利空間相對有限，因此價格並未出現修正。

交易量部分，受到信用管制與房貸資金環境影響，市場觀望氣氛瀰漫，買方心態轉趨保守，購屋決策時間也相應拉長，進而使得市場成交動能受到壓抑，交易量同步走弱。

莊思敏表示，六都中僅台北市仍呈現「價量俱增」的態勢，主要是因為台北市土地供給有限、新屋供不應求，加上住宅市場客群多元，除了自住需求之外，亦有一定比例的資產配置及長期置產需求，因此即使整體市況降溫，台北市仍能展現相對穩健的韌性。

相較之下，桃園、台中、台南及高雄等地的預售屋交易量則出現了較為明顯的量縮，上述區域的新建案多集中於新興重劃區或蛋白區。雖具備重大建設、交通項目或產業進駐等長期利多，惟部分區塊的生活機能仍處於起步階段，而房價卻已超前反映未來願景，如今隨著市場回歸剛性需求，買方出手更加謹慎，交易量自然隨之縮減。

莊思敏表示，目前房市仍處於盤整期，由於交易量持續走低、建商資金周轉壓力加重，市面上偶有建商財務危機或工程延宕的消息出現，消費者在挑選預售案時，務必要多加留意建商口碑與履約能力，以降低交易風險。

她表示，對於自住客來說，中古屋同樣是值得納入考量的選項，中古屋房價親民，議價空間也更有彈性，反而更有機會在有限預算內，找到符合需求的物件。