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最低工資調幅高 中小企業恐受衝擊

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

明年最低工資將出現高調幅，產業界擔憂衝擊傳產、中小企業及服務業，勞動部7月底召開最低工資諮詢會，工總常務理事何語會中要求，勞動部應就各行各業對經濟成長率貢獻度做出分析，作為最低工資決策參考。

勞團也支持工總提案。全產總理事長戴國榮表示，當前K型經濟發展，貢獻較大的是AI及半導體相關出口，但其他產業，包括內需及服務業，恐怕沒有這麼好的景氣；勞團了解，經濟成長率要勞資各分一半，也不太可能，但主張要有合理分配，這需要勞動部做進一步研析。

戴國榮坦言，調升最低工資，九人以下的微型企業負擔會比較重，政府恐要提供薪資補貼，繼續予以支持。

一位產業界人士表示，若明年最低工資調薪5%以上，對製造業影響主要是在外籍移工薪資成本增加，製造業勞工貼近最低工資人數不多，整體來說，對大型企業影響不大，但對中小企業則仍有衝擊。

然而，服務業勞工不少貼近最低工資，根據勞動部職類別薪資調查，包括洗衣熨燙工、清潔工、房務人員及遊樂場所服務員、收票員，以及收銀員、餐飲服務人員、美髮美容及造型設計人員、按摩師等，都是貼近最低工資，月薪約3.1萬至3.2萬元之間，未來最低工資持續調升，這類族群雇主也必須跟著調薪。

勞動部將於9月審議明年最低工資，日前已舉行最低工資諮詢聯席會議，勞動部會後轉述，資方於會中表達「支持合理、適度調整最低工資」，勞方則希望經濟成長果實應合理與勞工分享。外界解讀，勞資對於調升最低工資有一定共識，只是調幅多大仍待審議會討論。

最低工資 中小企業 勞動部

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