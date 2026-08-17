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石化業下游旺季 助攻營運
石化業下游9月將迎來傳統旺季備料潮。台化預期，8月高溫天氣及假期結束後，本業經營可望逐步改善，9月起下游客戶將啟動備料；台塑也看好第3季部分石化產品進入旺季，開工率及產銷量均可望提升。
需求回補之際，亞洲九座輕裂廠安排歲修，預估乙烯供應減少56萬噸，供需結構改善，有助支撐石化產品報價。對台塑更有利基。
台化表示，9月進入傳統旺季後，下游客戶備料需求可望逐步升溫，帶動第3季本業表現改善。外銷方面，美國日前公布301關稅結果，台灣適用稅率在多國中相對較低，有利提升台化產品銷美競爭力，公司將把握機會拓展美洲市場。
台塑預期，隨原料供應增加，第3季開工率及產銷量可望提升，但後續須觀察美伊戰事及油價波動。亞洲共有九座輕裂廠安排歲修，合計年產能493萬噸，估計影響乙烯供應減少56萬噸；下游衍生物也將配合歲修或減產，市場供給量下降，可望為石化產品價格提供支撐。
南亞預期，下半年高階電子材料及載板出貨量明顯增加，隨營運占比提高，本業成長可期，第3季營運預計優於第2季。
台塑化第3季平均煉量預估每日47.5萬桶，煉油廠產能利用率約88%，柴油、汽油煉製價差均有支撐。
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