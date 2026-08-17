石化業下游旺季 助攻營運

在全球供應鏈重組與跨國商務迅速變遷的時代，光是參加展會、發送產品目錄並不足以順利出海接單。外銷團隊正面臨買家行為數位化、獲客成本高企，以及跨國語言與文化溝通藩籬等多重挑戰。幸運的是伴隨AI與數位行銷工具的成熟，為中小企業與外銷團隊提供了小團隊發揮大影響力的兵器庫，協助企業建構全天候的跨國接單體系。

2026-08-17 00:09