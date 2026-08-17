遠東新奪亞洲最佳雇主獎

遠東新（1402）連續六年榮獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」，今年更同時囊括「多元、平等與共融獎」、「人才躍升獎」、「職場永續獎」及「科技賦能獎」四項類別大獎。該獎項由主辦單位透過「全面參與評估模型」對員工進行匿名調查，直接反映員工真實心聲，被視為亞洲雇主品牌最具公信力的指標之一。

人才資本已成為國際ESG評比的核心指標。遠東新身為全球領先的循環再生聚酯供應商，將人權盡職調查、多元共融與員工敬業度納入公司治理架構：2025年員工滿意度調查涵蓋海內外20,722位同仁，回收率達89%、整體滿意度94%，調查結果回饋持續優化薪酬福利、職場安全與員工協助方案（EAP），形成「傾聽、改善、揭露」的正向循環。

在多元、平等與共融（DEI）方面，公司推動男女同工同酬、反歧視及反霸凌政策，對性騷擾採取零容忍態度，建置24小時多語言申訴機制，並於全球各營運據點辦理人權教育訓練與人權盡職調查，打造安全、尊重且包容的友善職場。

人才發展上，公司導入領導力評鑑與九宮格人才盤點，結合個人發展計畫（IDP）、海外在地主管培育及全球接班梯隊建置，完善關鍵職位接班制度，為跨國營運厚植永續人才動能。

面對AI浪潮，公司成立「智能轉型中心」並建置「AI智能學院」，透過AI創新提案競賽與黑客松，鼓勵同仁將生成式AI融入日常工作流程，推動智慧製造與自主AI管理平台應用，以科技賦能組織轉型。

除《HR Asia》多項殊榮外，遠東新近年亦獲Brandon Hall Group HCM Excellence Awards雙金一銀、ATD卓越實務獎及1111幸福企業金獎等國內外肯定。未來將持續以人才驅動創新、以科技賦能轉型，攜手全球同仁打造更具韌性與競爭力的永續企業。