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友善環境 創造卓越／漂綠爭議 ESG 掀信任危機

經濟日報／ 李宜樺、尤映尹（資誠永續發展服務公司董事長、協理）
圖／AI生成
圖／AI生成

在全球淨零轉型與永續投資趨勢加速之際，漂綠（Greenwashing）爭議頻繁浮現，導致市場對ESG（環境、社會、治理）資訊揭露的真實透明產生信任危機。當企業為迎合法規要求、投資人期待或市場形象，過度渲染永續績效時，將誤導利害關係人決策，甚至可能會引發法律訴訟、聲譽受損及資金斷鏈等重大風險。

國際規範 加速接軌落地

各國政府已陸續建立或接軌ESG資訊揭露規範，歐盟CSRD、IFRS永續揭露準則S1/S2等國際準則，皆強調資訊的透明度與可驗證性，並逐步導入第三方確信要求。台灣也積極推動公司治理與永續揭露制度，從強化內部控制到接軌國際準則，目的在於提升資訊品質，重建市場信任。

隨著全球永續意識抬頭，不論是政府機關對於ESG資訊揭露愈加嚴謹的法規規範、投資機構／國際評比對於永續績效的重視、消費者／客戶趨於購買環境、社會友善的產品等，都讓企業傾向呈現良好的永續績效以符合相應的要求與期待，然永續策略的成效並非一蹴可幾，因此就容易導致言行不一、誇大永續績效的漂綠現象。

國際上有許多漂綠案例，德國德意志資產管理公司ESG基金案就是其中之一。

2020年6月，時任德意志資產管理公司（DWS）永續長的DesireeFixler發現其公司之ESG聲明與實際作為落差巨大，恐涉及誇大、誤導及錯誤情事。經內部通報未獲重視後，DesireeFixler轉向監管機構與媒體揭露DWS的漂綠行為。

違規事件 付出高額代價

其後DWS相繼遭美國SEC與德國聯邦金融監管局（BaFin）的調查。DWS曾對外強調其ESG標準高於同業以吸引投資，並於2020年年報中揭露其約9,000億美元資產中超過一半是以ESG條件進行評價。然德國檢方調查後表示，有證據顯示DWS僅有少數投資有將ESG風險及機會因素納入考量，與其基金文件聲明相悖。

自2021年8月至2022年6月的調查期間中，DWS股價下跌26%。2023年9月，DWS同意支付1,900萬美元以和解SEC提出之漂綠指控，連同另一反洗錢案，最終合計罰款約2,700萬美元。

我國媒體也曾刊載多間企業資訊揭露爭議的狀況，綠色公民行動聯盟與台灣職業安全健康連線並於2025年7月共同發布「2025企業永續追蹤報告」，其以台灣永續獎項評選機制與得獎企業為角度切入，分析並揭示部分得獎企業於永續報告書中資訊揭露的疑慮。

從德國DWSESG基金案，到台灣企業永續報告書資訊揭露的爭議，可以看出漂綠並非單一地區現象，而是全球企業在面對永續壓力時普遍存在的風險。漂綠行為不僅損害投資人與消費者信任，更可能引發監管調查、法律訴訟及重大財務損失，對企業聲譽與資金取得造成長期影響。

隨著漂綠爭議頻繁發生，各國主管機關已開始強化對永續資訊揭露的規範，並逐步導入第三方確信要求，以確保揭露內容的真實性與一致性。以下將探討歐盟及台灣等地的法規趨勢與監管措施，說明企業在國際永續揭露框架下所面臨的挑戰與因應策略。

淨零 永續 歐盟

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