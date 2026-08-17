星宇航空（2646）持續擴充機隊，首架A350-1000藝術機「空山銀」7月加入後，第二架「空山金」昨（16）日抵台，預計8月20日首航台北－東京成田航線。

法人看好，兩架藝術機陸續投入營運，不僅成為星宇品牌亮點，也將進一步挹注公司航網運能，成為推升營收成長的新動能。

星宇指出，「空山金」規劃8月20日投入營運，執飛台北－東京成田航線。本周亦完成A330neo（B-58309）交機，持續擴充中長程廣體機隊。

隨著新機陸續加入，星宇航空目前機隊規模已達36架，包含本月交付的A350-1000及A330neo，目前機隊共13架A321neo、九架A330neo、十架A350-900及四架A350-1000，持續以高效率、年輕化的機隊支撐航網成長。