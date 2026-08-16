台灣手搖飲這麼多 為什麼只有貢茶被私募基金買了3次？

摘要 1.美國私募基金貝恩資本宣布以超過6.35億美元收購台灣手搖飲品牌貢茶，這是該品牌創辦以來第三度被國際私募基金接手。 2.貢茶因具備高度標準化、專業經理人制度，以及易於整合的全球化布局，成為私募基金青睞的標的。

原文時間2026/08/08

近期，美國私募基金貝恩資本（Bain Capital）宣布，收購台灣手搖飲品牌貢茶（Gong cha）。根據《日經亞洲》報導，這一起收購案金額超過6.35億美元（約新台幣204.7億元），預計2026年第四季完成交割。

消息一出，立即在台灣餐飲業界掀起討論。

事實上，這並不是貢茶第一次易主，而是它創辦以來第三度被國際私募基金接手。

高雄起家，變身總部在倫敦的控股公司

貢茶2006年創立於高雄，2009年進軍香港，正式踏上國際市場。

真正的轉捩點，發生在韓國。

2011年，一名曾在韓國工作的澳洲籍銀行家馬丁．貝瑞（Martin Berry）在新加坡一家商場理髮時，偶然發現貢茶大排長龍。而後，他飛到台灣登門拜訪，談妥韓國加盟權。

隔年，他與妻子在首爾弘大開出韓國第一間店，他的策略是把前五間店都開在星巴克旁邊。貝瑞曾在受訪時提到，「如果一百個走進星巴克的人，有一個願意來試試貢茶，那我就有生意了。」

三年內，韓國全境擴張至逾300間門市。

而後，原本只是代理商的韓國團隊，在私募基金Unison Capital（後更名UCK Partners）的資金挹注下，先於2014年取得韓國貢茶控股權，再於2017年反過來收購台灣母公司，掌握了貢茶的全球主導權。

到了2019年，美國私募基金TA Associates再以約3500億韓元（約2.88億美元）收購貢茶，接手後，將總部從首爾遷至倫敦，成立全球控股公司Gong cha Global，並積極布局日本、美國、歐洲與中東。

直到今年8月，貝恩資本接下這一棒，成為貢茶的第三輪私募買家。如今，貢茶已在全球33個市場擁有近2,200間門市。

七年內，貢茶的身價就因收購翻了一倍多。

但這條上升曲線，討論也出現分歧。今年三月，外電曾報導TA Associates透過摩根大通探詢出售貢茶，市場一度喊出上看20億美元的估值；最終成交價卻只有逾6.35億美元，約當初喊價的三分之一。

再加上，該基金持有了足足七年才脫手，其實遠長於私募基金三到五年的慣例；也有外媒解讀，這代表市場已經測到了天花板。

台灣手搖飲品牌這麼多，清心福全、50嵐在全台有數百間店；相比之下，貢茶僅有不到10間。

但，為什麼只有貢茶，能被國際私募基金反覆收購，且身價越墊越高？不斷被轉手的背後意義，究竟是好，還是不好？

「手搖飲」是最易被私募基金估值的餐飲型態

安泰銀行副總經理史美圻分析，「私募基金的投資，通常為了要滿足有限合夥人的配息需求，會需要穩定的股利。」而且，通常打算三到五年就要脫手。

這跟快樂蜂收購迷客夏的邏輯截然不同。快樂蜂是餐飲集團，買進迷客夏是為了把珍奶品類納入版圖、在旗下連鎖通路創造綜效。

私募基金尋找投資標的，通常一開始就不打算長期經營。它只是買進、養大，再找到下一個接手的人。

相較於其他餐飲型態，手搖飲現金流穩定、原物料進出口容易、配方標準化程度高。讓手搖飲成為餐飲業裡少數真正符合私募基金期待的品類。

而且，貢茶還有另一個獨一無二的特色：創辦人在2017年就已完全退出品牌，對於私募基金來說，它早已走向專業經理人制度。

一般來說，私募基金進場後，勢必派顧問空降、整頓體質，這時候若遇上家族企業、創辦人色彩濃厚，內部摩擦力會較大。這也是貢茶與50嵐、歇腳亭等其他台灣出海手搖飲品牌最根本的差異。

貢茶的經營重心從來就不在台灣，在國際市場

六角國際執行副總暨共同創辦人王麗玉分析，外資看的從來不是台灣市場，「台灣市場比較小，他們看的是整個Global（全球）可以發展，未來才有成長空間。」如果一個品牌只聚焦台灣，一千家、兩千家可能就是極限，這樣的規模，很難引起私募基金的興趣。

但也不是規模大，就能與私募基金成交。貢茶還有一個優勢：國際布局「夠集中」，收購方容易接手整合。

王麗玉透露，六角一路走來至少面臨過五、六次出售邀約，而且有的想買下整個六角集團，有的只鎖定旗下最主力的日出茶太。

但他們並沒有點頭。關鍵就是，它的全球布局橫跨60多個國家市場，範圍比貢茶的33個大得多。一旦被資本收購、要重新整合，光是照顧遍布各國、關係深淺不一的代理商，難度就遠高於貢茶。

而貢茶，恰恰踩在一個「夠大、又夠好整合」的甜蜜點上。

取捨，是經營者沒有標準答案的申論題

那麼，一直被買賣，對品牌究竟是好還是不好？答案恐怕是：很難說，因為賣與不賣，各有各的道理。

舉例來說，貢茶曾揭露，其2024年營收約新台幣59億元。同一年，六角國際的營收約40億元。雙方路徑不同，但還算在同一個量級，關鍵差異只在一件事：「這門生意到底是誰的」。

貢茶選擇了「賣掉」。創辦人吳振華2017年全身而退，換來全球33個市場、近2,200家店的規模，如今總部落腳倫敦、最大市場在日本，主導權與往後所有增值空間全歸私募基金。

六角選擇了「不賣」，守著相近量級的營收，把品牌與未來牢牢握在自己手裡，王麗玉也向商周坦言：「雖然看到數字都有心動一下，但是以長遠發展來講的話，還是比較想自己經營。」

貢茶被國際資本一棒接一棒地買下，是「台灣之光被世界看見」，還是「台灣之光早早交出品牌主導權」？其實兩者都是。六角把品牌留在自己手裡，貢茶把它交給資本，無所謂誰對誰錯，那只是兩種對「成功」的不同定義。

至於，定義成功的那把尺，從來不在資本手上，而在每個企業負責人的心裡。

資料來源：Bain Capital、CNBC、Yahoo Finance

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