北市中正區房價進逼大安、年漲逾一成 供給稀缺成房價推進器

房市買氣降溫，台北市今年上半年卻逆勢向上，中正區更憑藉「住宅供給稀缺」領漲。今年上半年中正區住宅平均房價達每坪119.2萬元，較去年同期107.7萬元上漲10.7%，漲幅居北市12個行政區之冠，平均房價更緊追大安區的每坪121萬元，兩區價差僅剩1.8萬元。

中正區坐擁博愛特區、台北車站、台大醫院及明星學區，交通、行政與教育資源高度集中，但區內土地開發成熟，新增住宅供給有限。市場進入量縮階段後，稀缺性成為價格最大支撐，屋主缺乏降價出售壓力，少量新案及高總價住宅成交，也更容易推升行政區平均房價。

從價格變化來看，去年上半年大安區平均每坪116.9萬元，中正區為107.7萬元，兩區價差達9.2萬元；今年上半年大安區升至121萬元，中正區則跳升至119.2萬元，價差一年內縮小逾8成。中正區不僅超越信義區每坪105.4萬元，更躍居台北市房價第二高行政區。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，中正區本身具備蛋黃區稀缺性，置產與自住需求相對穩定，即使信用管制壓抑交易量，優質物件仍有買盤承接。在供給有限、屋主惜售的情況下，房價比外圍區域更具支撐。

不過，行政區平均價格快速上揚，不代表區內所有住宅同步漲價。中正區交易量有限，若上半年新案、高總價住宅成交占比提高，便可能明顯拉高整體均價；中古公寓、華廈與新大樓的價格走勢仍有差異。

中正區領漲反映房市資金正向稀缺地段集中。當市場不再全面追價，供給少、機能成熟且具資產保值需求的核心區域，反而更容易在量縮環境中維持價格，甚至因少數高價交易推升均價。