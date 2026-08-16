同樣都是11區 為何台北在漲、新北卻在跌？雙北房市大分流

中央信用管制讓雙北房市走出罕見的「雙11」格局。統計今年上半年住宅平均房價，台北市12個行政區有11區較去年同期上漲，僅南港區微跌0.4%；新北市16個納入統計的行政區，卻有11區房價下跌，僅四區上漲、三峽區持平。同樣是11區，房價走勢一漲一跌，凸顯市場退潮後，雙北已告別齊漲時代。

台北市呈現「量縮價撐」。今年上半年除南港區外，其餘11區平均房價均高於去年同期，其中中正區年漲10.7%最突出，其次為信義區上漲6.8%、大同區上漲6.3%；萬華、中山、大安也分別上漲4.9%、4.7%及3.5%。

不過，北市11區上漲不代表房價全面升溫。北投區平均每坪70.1萬元，年增僅0.1%，幾乎原地踏步；士林區年漲1%、文山區年漲1.6%，內湖區也僅上漲2.1%。南港區則由每坪92萬元降至91.6萬元，年減0.4%，成為北市唯一回檔行政區，顯示外圍區域已率先進入盤整。

台北市房價仍能維持韌性，主要在於土地供給有限，且自住、置產需求相對穩定。市場交易量雖受到信用管制壓抑，但屋主降價意願不高，使價格呈現「成交量先縮、房價仍撐」局面；部分行政區也受到新案及高總價住宅成交占比提高影響，拉升整體均價。

新北市則由量縮逐步轉為「面狀修正」。16個統計行政區中，八里、土城、中和、五股、永和、汐止、淡水、新店、新莊、樹林及鶯歌等11區房價下跌，修正區域涵蓋外圍重劃區、首購區及成熟住宅區，顯示價格壓力已不再侷限於個別市場。

其中，八里平均房價由每坪30.9萬元降至29.3萬元，年跌5.2%，跌幅居新北之冠；新店由每坪58.3萬元降至55.5萬元，年跌4.8%；五股由每坪44萬元降至42萬元，年跌4.5%；土城也由每坪54萬元降至52.1萬元，年跌3.5%。

新北市仍有四區逆勢守住漲勢。蘆洲平均每坪55.5萬元，年漲3.7%，漲幅居新北第一；林口每坪46.8萬元，年漲2.4%；三重及板橋分別上漲2.2%及1.9%，三峽則維持每坪40.6萬元不變。交通條件、生活機能及供給結構，成為買方重新選區的重要依據。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，新北部分行政區過去幾年房價漲幅較快，推案及中古住宅供給也較充足，當買方追價意願下降，屋主價格更容易面臨修正；北市則因土地稀缺、供給有限，加上蛋黃區置產與自住需求支撐，價格相對抗跌。

雙北「兩個11」反映信用管制的影響正由成交量逐步傳導至價格，但各區反應速度不同。台北市目前仍以盤整、價撐為主，新北市則率先擴大修正；房市已從全面普漲，進入供給量、交通與生活機能逐區驗收的淘汰賽。