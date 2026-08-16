台中購物節獲商業奧斯卡肯定！勇奪美國國際商業大獎「公部門類銀獎」

慶典經濟雙喜臨門！繼台中鍋烤節勇奪國際創新獎項金獎之後，台中購物節再度從全球眾多參賽方案中脫穎而出，榮獲美國國際商業大獎(IBA)「公共部門與政府創新類(Public Sector & Government Innovation Category)」銀獎肯定。

台中市政府以「A Data-Driven Ecosystem of Cross-Sector Collaboration」為題，經300多位國際專業評審歷時近2個月評選，最終脫穎而出，肯定市府透過數位科技整合政府、民眾與商家，打造跨產業合作生態系的創新成果，與馬德里、杜拜、香港等國際城市的優秀案例並駕齊驅。

市長盧秀燕表示，台中購物節是台中的「城市品牌、國際名片」，上任之初即創全國之先，以數位APP結合大型城市慶典，不僅成功刺激內需、帶動庶民商機，更逐步帶動觀光、打開國際能見度。

歷經七年累積，由「民眾、商家、市府」三要角共創品牌，登錄金額從首屆25億元一路成長14倍到去(114)年達374億元，並經中經院分析全國經濟產值達764億元，是全國慶典活動領頭羊，吸引各縣市民眾慕名到訪、觀光消費，更讓9國駐台代表親身代言。

此次獲得國際商業大獎肯定，再次證明台中推動慶典經濟，不僅活絡在地經濟，更具備與國際城市競爭的創新實力。

經發局進一步指出，購物節的國際競爭力與創新已成為城市外交橋梁，去年邀請日本宮崎縣政府來台舉辦「宮崎日」，抽出宮崎來回機票及物產大禮包；友邦馬紹爾環境及商業部長來訪，親自體驗抽出馬紹爾來回機票，肯定台中善用大數據結合城市慶典的創新作法。

在「泰國國慶」向700名在台泰國人士推廣購物節，以及超過1,500人參與的「菲律賓聖誕節」，由市長與馬尼拉經濟文化辦事處彭科蓉代表共同抽出宿霧來回機票，今年購物節也預告將有日本「長野日」合作推廣，全面擴大國際曝光。

經發局說明，國際商業大獎由美國史蒂夫獎組織(The Stevie Awards)主辦，總部位於維吉尼亞州，素有「商界奧斯卡」的美譽，創辦至今超過20年，競賽領域涵蓋企業經營、行銷、公關、創新，以及城市治理與公共服務，定位為「全球首屈一指的商業獎項」。

2025年吸引全球78國、逾3,800件提案參賽，國內知名企業國泰世華銀行、國泰證券也曾於2024、2025年獲獎，顯見其在全球商業與創新領域的代表性及競爭強度。

經發局進一步表示，本次獲獎類別「公共部門與政府創新」，成功關鍵在於「公私協力、全民共享」，將龐大消費數據轉化為城市治理資產。

本屆同類獲獎案例也涵蓋多個國際城市創新方案，包括銀獎-西班牙馬德里ATREVIA「Bre-B：讓信任優於資金流動」，透過創新支付系統提升交易便利性；銀獎-杜拜「房地產經紀人平台計畫」，透過公私協力降低政府人才培育成本；金獎-美國加州洛杉磯Lee Andrews Group「洛杉磯弱勢社區大眾運輸革新」，結合社會關懷改善城市交通。

台中購物節能夠在眾多國際指標案例中獲得銀獎，充分展現其創新治理與跨域整合的國際競爭力。

經發局補充，台中購物節舉辦七屆，已獲國內外8項權威獎項肯定，除本次國際商業大獎銀獎，去年泰坦創新大獎白金獎及經濟部國家產業創新獎；歷年更先後獲得國內智慧城市領域SMART Award、國際級APSAA亞太永續行動獎，以及素有「全球資通訊奧斯卡獎」之稱的WITSA ICT Excellence Award於2020、2023年兩度獲獎，加上ASOCIO ICT Award等重量級殊榮。

從數位科技應用、城市治理、產業創新到國際行銷，台中購物節持續展現推動慶典經濟的前瞻性與國際競爭力。