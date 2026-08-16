2026中小企永續翻轉競爭力／紅藍印刷重振一甲子老店

「以前提到印刷業，大家都說這是『聞著都香』的行業，但那個黃金年代，已經過去了。」訪談的這一天，紅藍印刷創辦人陳昭雄剛在中和開完會，接著趕往楊梅廠區。90歲的他精神矍鑠，談起產業變化，他語氣平靜，卻也積極與第二代推動轉型，讓一甲子的品牌找到新出路。

在最輝煌時，紅藍印刷每月可承製近30種雜誌、月刊與周刊，合作客戶橫跨航空、出版、零售與藝文領域，如華航機上雜誌、直銷品牌安麗雜誌、《巧連智》兒童月刊等，故宮廣受歡迎的月曆與畫冊，也長期委由紅藍印製。此外，紅藍印刷亦承接 Mercedes-Benz 與Lexus等國際汽車品牌的高端型錄，採用歐洲進口高級紙材與精密分色技術，展現當時頂尖的印刷工藝。

2011年，紅藍印刷榮獲由Printing Industries of America 頒發的Premier Print Awards首獎：Benny Award。這項被譽為「印刷界奧斯卡」的榮譽，首次有台灣業者奪獎，為台灣印刷業寫下里程碑。

然而，數位浪潮來襲，傳統出版與廣告印刷需求快速萎縮。許多刊物改採電子書形式，紅藍印刷曾經每月近30種刊物的榮景，最終縮減至零，印量巨幅下滑。

品牌突圍 找新出路

陳昭雄說，高速彩色平版印刷過去曾是高獲利產業，一台四色印刷機每天都能創造可觀收入，再加上紙張的利潤，整體收益相當穩定。隨著產業結構轉變，如今，傳媒用紙比例降至不到15%，取而代之的是包裝印刷與各類民生、工業產品包裝需求的大幅成長。此外，紙盒卡紙與瓦楞紙箱等包裝材料的應用也快速增加。

「轉做紙盒包裝後，要求其實更高，轉型難度也更大。」陳昭雄說。由於中和廠區腹地有限，已不適合厚卡紙印刷與大規模後加工需求，他決定另尋新據點，打造完整的生產體系。

經過評估後，紅藍選擇在交通便利、成本相對合理的桃園楊梅設廠。新廠占地約1,800坪，公司投入新台幣數億元進行土地購置、廠房改建與設備升級。

目前，紅藍印刷採取「中和製版傳輸楊梅生產」的雙據點模式。中和營業處主要負責業務、設計、校稿，以及小量數位印刷；楊梅廠區則負責製版、印刷、模切、糊盒與後加工等核心製程，形成完整的包裝生產鏈。

這場轉型，紅藍印刷投入很多資金。不只是設備汰舊換新，更是一場徹底的商業模式重建：從過去以薄紙雙面文化印刷為主，轉向厚卡紙包裝印刷；從雜誌與出版市場，跨入食品、美妝與高端品牌包裝市場。

在推動企業轉型的同時，紅藍印刷也順利完成世代交棒。第二代陳世芳與陳克恒兄弟分別接任董事長與副董事長，承接企業發展重任。

即使年屆90，陳昭雄依然幾乎每天親自到工廠關心營運。楊梅廠區不只是一座生產基地，更像是一個結合工作與生活的園區。從大門一路走進廠區，映入眼簾的是園藝造景、水池、小木屋，以及種滿落羽松與櫻花的步道，少了傳統工廠的冰冷感，多了一份悠閒與綠意。

走進廠房，顛覆外界對印刷工廠的想像：挑高設計讓空間更加開闊，即使擺放多台大型印刷設備，也聽不到太大的噪音，工作環境極為舒適。在能源管理上，紅藍提前布局。廠房屋頂設置太陽能發電與儲能系統，所產生的電力回售給電力公司，創造額外收益。另外增設儲能設備，利用離峰時段較低的電價進行儲電，以提升能源使用效率。「如此能有效降低電費，未來還會持續擴充。」陳昭雄說。

在物流端，部分客戶逐步改用可重複使用的塑膠容器，取代傳統紙箱，即便使用紙箱也盡量回收再利用，符合環保趨勢。此外，廠區四樓規劃為成品倉儲空間，以支援即時出貨與生產調度需求；大樓亦設有會客空間、員工宿舍與休閒區，讓廠區兼具生產效率與生活機能。

技術升級 衝智慧化

技術升級，紅藍同樣走在業界前端。陳昭雄表示，公司早在20多年前便導入 CTP 製版系統，如今楊梅廠更採用 Kodak Sonora Process Free Plates 免沖洗印版，大幅降低廢液處理與設備維護成本。同時，紅藍印刷導入CIP4 數據流程、Pantone配色系統、Lab 色彩管理與CPC色彩量測系統，透過數位化流程提升印刷穩定度，也降低對老師傅經驗的高度依賴。

陳昭雄坦言，楊梅廠目前約有90多名員工，其中四分之一為外籍移工，隨著年輕世代不願投入印刷產業，技術斷層問題日益明顯，面對缺工與經驗傳承，他直言：「智慧化是未來之路。」

從傳媒印刷的黃金年代，到包裝產業的新戰場，陳昭雄始終相信：「轉型力，才是企業真正的資產。」投身印刷業超過75年的陳昭雄，不只是企業轉型的推手，更是台灣印刷產業從媒體出版走向工業應用的最佳見證。