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高鐵N700ST首組新車來了 12組列車2028年9月投入營運

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
台灣高鐵迎來新一代列車N700ST，今天從日本運抵高雄港74號碼頭，高鐵董事長史哲致詞。 記者劉學聖／攝影
台灣高鐵迎來新一代列車N700ST，今天從日本運抵高雄港74號碼頭，高鐵董事長史哲致詞。 記者劉學聖／攝影

台灣高鐵（2633）向日本採購的12組N700ST新世代列車，首組列車昨（15）日抵達高雄港74號碼頭，象徵高鐵車隊更新計畫邁入實質階段。首組列車抵台後將送往燕巢總機廠，展開組裝、測試及安全檢查，預計今年11月完成組裝及靜態測試，明年4月底前完成動態測試，12組新車預計2028年9月全數投入營運。

高鐵董事長史哲表示，22年前高鐵首輛列車也是到高雄港，當時甚至被嘲諷「廢鐵」；如今高鐵已成為台灣重要交通骨幹。2007年通車時日均運量約14.6萬人，今年全年日均運量可望突破23萬人，顯示高鐵已深刻改變台灣民眾移動方式與生活型態。

高鐵表示，首組列車將分兩天完成吊掛卸載，再利用三個深夜時段陸路運往燕巢機廠，動態測試涵蓋牽引力、煞車、服務設施等69項細目，分三階段進行。後續檢測將由台灣員工與日本技術人員共同執行，高鐵先前也已派員赴日見習。

高鐵 史哲 高雄港

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