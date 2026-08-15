獵戶遊戲品牌日登場 打造航海王、鋼彈、寶可夢等人氣IP遊戲體驗區

桌遊（Board Game）暨卡牌遊戲（TCG）代理商Orion Game獵戶遊戲15日首度舉辦品牌日，集結包括航海王、鋼彈、寶可夢等多項人氣IP代理作品，藉此吸引玩家前來。

獵戶遊戲總經理蔡勝賢指出，近年全球集換式卡牌遊戲與桌遊市場持續成長，玩家需求也逐漸從「購買商品」轉向「追求體驗、社群與品牌認同」，而在這股趨勢下，台灣遊戲產業正迎來新的轉變，代理商也不再只是代理商品，而是開始運用品牌來創造與凝聚玩家社群的體驗，邁向以玩家體驗為核心的品牌經營新階段。

除了市場規模持續擴大，更值得關注的是玩家消費行為的改變。過去，玩家購買的是一款遊戲；如今，更期待的是一場完整的體驗。從桌遊聚會、卡牌賽事、品牌活動，到玩家交流與內容分享，遊戲已逐漸成為一種結合社交、娛樂與生活風格的文化體驗。越來越多玩家願意投入時間參與實體活動、認識同好、建立社群，品牌與玩家之間的關係，也逐漸從一次性的交易，發展為長期且持續的互動。

遊戲，不只是娛樂，更是社群連結的開始。

蔡勝賢指出，公司品牌名稱源自獵戶座（Orion），以浩瀚星空作為品牌意象，傳遞「在浩瀚星空中，每位玩家都是一顆閃耀的星辰；在遊戲中相遇，彼此連結。」的品牌理念，我們相信，每位玩家都有屬於自己的故事，而每一次開局、每一場合作、每一局對戰，不只是遊戲本身，更是與朋友、家人及玩家建立連結的重要時刻。因此，Orion Game獵戶遊戲希望打造一個讓玩家相遇、交流、分享熱愛的品牌宇宙，讓獵戶遊戲品牌成為串聯人與人的共同語言。

從代理作品，到打造完整的玩家體驗據悉，獵戶遊戲深耕TCG卡牌與桌遊市場，持續引進國內外優質作品，同時投入在地化推廣、玩家社群經營與品牌活動，讓遊戲真正走進台灣玩家生活。

獵戶遊戲表示，代理遊戲只是開始，更重要的是透過完整的玩家體驗，讓更多人享受與朋友、家人共同遊玩的樂趣。這也是獵戶遊戲首度舉辦品牌日，希望與玩家建立更深層連結的重要原因。

不同於一般新品發表或商品展售活動，獵戶遊戲本次品牌日以「品牌體驗」為核心，規劃品牌探索區、桌遊體驗區、TCG 體驗區及商品展售區，透過互動體驗與現場交流，讓玩家更深入認識獵戶遊戲所打造的遊戲文化。