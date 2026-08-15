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環境優、員工認可 艾伯維連續九年獲「亞洲區台灣最佳企業雇主獎」

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
艾伯維鼓勵所有員工參與志工活動，回饋社會。圖／艾伯維提供
艾伯維鼓勵所有員工參與志工活動，回饋社會。圖／艾伯維提供

亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》雜誌年度「台灣最佳企業雇主」獎得獎名單出爐，艾伯維連續九年獲獎「亞洲區台灣最佳企業雇主獎」，今年更獲得「科技賦能獎」（Tech Empowerment Awards）及「人才躍升獎」（People Transformation Awards）等肯定，彰顯公司在人才培育、員工賦能與數位轉型上的努力。

「亞洲區台灣最佳企業雇主」獎是台灣企業職場重要指標獎項之一，評審標準為企業文化、員工認可、人才培育、工作環境等多項指標，今年330家參賽僅有97家企業獲獎，通過率不到3成，競爭激烈。

艾伯維台灣人力資源處長黃宜蕾表示，在快速變動的時代，人才永遠是企業價值的核心，因應現今AI潮流，該公司除了設置虛擬的內部助理，即時協助員工對於公司內部流程及全球資源的需求，更打造了專屬的 AI 工具「go/AI」，整合多元功能、輔助員工日常決策與作業流程，大幅提升營運效能，讓同仁能將時間與資源投注於更高價值的工作，最終為病患提供更迅速、更優質的服務與照護。

艾伯維團隊今年聚焦於 AI 對製藥產業的影響，將AI作為員工學習目標之一，於員工學習平台推出多元教材，另邀請部分員工擔任AI大使，組成學習網絡分享最佳實務，用行動鼓勵員工善用AI，將 AI素養融入每個人的職涯發展旅程。

在人才的發展策略上，該公司每年持續透過獎項表揚同仁在工作上的創新思維或成果，持續投入員工培訓、升級與發展，打造具備未來競爭力的團隊。

在評選過程中，問卷紀錄著員工實際感受，「公司協助我掌握行業趨勢，走在轉變的最前線」等項目，也優於所有參賽企業員工的平均評分。

黃宜蕾表示，艾伯維台灣致力於提供學習及發展資源，讓同仁能與公司持續成長，準備好迎接未來的潮流及願景。近年來，艾伯維台灣團隊亮眼的表現令人驕傲，包含透過短期專案（Short Term Assignment）以建立跨部門或跨國的人脈、提升專業技能或職務擴展；晉升至其他國家或區域承擔不同角色以領導團隊擴展業務範圍；同時在台灣設立20個以上區域研發職位，在未來公司產品線發展中擔任重要角色。

艾伯維總經理孫啟德表示，公司成立以來，重視企業文化的形塑，希望每一位同仁都能認同自己的工作，跟著公司一起成長，協助病患及家屬。另持續志工日等活動，鼓勵員工回饋社會。今年連續九年獲得 HR Asia 肯定，是全體同仁共同努力的最佳見證。

艾伯維連續9年榮獲「亞洲區台灣最佳企業雇主獎」，彰顯公司在人才培育、員工賦能與數位轉型上的努力成果。圖／艾伯維提供
艾伯維連續9年榮獲「亞洲區台灣最佳企業雇主獎」，彰顯公司在人才培育、員工賦能與數位轉型上的努力成果。圖／艾伯維提供

艾伯維將AI列為員工學習目標，鼓勵員工將 AI素養融入職涯發展。圖／艾伯維提供
艾伯維將AI列為員工學習目標，鼓勵員工將 AI素養融入職涯發展。圖／艾伯維提供

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