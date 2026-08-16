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大同集團四公司 談營運表現

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

大同集團首度打破過往旗下公司法說會「各自為政」慣例，敲定18日集結旗下大同（2371）、大世科（8099）、精英（2331）及福華等四家上市櫃公司，舉辦集團史上首次聯合法說會，外界預期釋出集團資源整合綜效與未來營運的正面進展。

大同董事長張榮華掌舵以來，全力主打「電力、算力、土地」三箭齊發策略，多次宣示深化集團內部整合與發揮子公司綜效。

大同受惠本業回溫與華映案回沖利益，第2季轉虧為盈，單季歸屬母公司淨利20.15億元，每股純益0.96元。除華映案進度外，法人亦聚焦旗下土地資產活化進度，以及跨足AIDC與重電設備的最新布局。

系統整合服務商大世科受惠各型企業加速投入AIDC建置、AI算力升級與資安防護需求，上半年稅後純益1.58億元，年增93.34%，每股純益1.58元，創歷年同期新高，下半年可望持續以雙引擎策略推動成長。

主機板與電腦代工廠精英尋求轉型新動能，近期切入無人機飛控與低軌衛星海事通訊；LED廠福華則除致力收斂本業虧損，日前董事會通過公開標售三峽廠區土地與廠房，加速資產活化並充實營運資金。

大同 華映 算力

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