聽新聞
0:00 / 0:00
第十屆創業之星獲獎團隊／鴻海：牙慧科技搭上AI大趨勢 學以致用創新
鴻海中央智權總處處長林忠億表示，牙慧科技團隊成員目前還是中原大學學生，能夠做的事情、掌握的資源相對較有限，但從學生創業的角度來看，夠把在學校學到的東西真正應用到創意與創業上，本身就是值得肯定的事情。
其次，現在正處於AI浪潮，但台灣不能只是AI的使用者，還是要思考如何以AI來增進人類福祉。AI創業不一定一開始就要想著能不能賺大錢，更重要的是，AI到底能不能解決我們生活中的一些重大問題。
林忠億表示，目前大部分AI創業項目，都集中在一些比較一般性的題目。牙慧科技選擇牙科領域的AI應用，雖然是一個相對小的領域，但也就是因為它小，在範圍有限下，反而有機會把事情做好。
尤其從學生所擁有的資源來看，在資本不足的前提下，能夠先鎖定一個很小的領域，再去看AI在這個領域裡面可以做到什麼樣的成果，我覺得他們一開始嘗試的方向就是對的。
而且他們未來一旦能夠獲得醫院方面的認可，產品也已經可以上路，並且真的獲得醫院採用，我覺得這就是一個很好的創業方向。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。