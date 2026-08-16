第十屆創業之星獲獎團隊／鴻海：牙慧科技搭上AI大趨勢 學以致用創新

鴻海中央智權總處處長林忠億表示，牙慧科技團隊成員目前還是中原大學學生，能夠做的事情、掌握的資源相對較有限，但從學生創業的角度來看，夠把在學校學到的東西真正應用到創意與創業上，本身就是值得肯定的事情。

其次，現在正處於AI浪潮，但台灣不能只是AI的使用者，還是要思考如何以AI來增進人類福祉。AI創業不一定一開始就要想著能不能賺大錢，更重要的是，AI到底能不能解決我們生活中的一些重大問題。

林忠億表示，目前大部分AI創業項目，都集中在一些比較一般性的題目。牙慧科技選擇牙科領域的AI應用，雖然是一個相對小的領域，但也就是因為它小，在範圍有限下，反而有機會把事情做好。

尤其從學生所擁有的資源來看，在資本不足的前提下，能夠先鎖定一個很小的領域，再去看AI在這個領域裡面可以做到什麼樣的成果，我覺得他們一開始嘗試的方向就是對的。

而且他們未來一旦能夠獲得醫院方面的認可，產品也已經可以上路，並且真的獲得醫院採用，我覺得這就是一個很好的創業方向。