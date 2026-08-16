第十屆創業之星獲獎團隊／牙慧科技團隊平均僅21歲 屢次獲獎

牙慧科技創業團隊平均年齡約21歲，就讀中原大學二、三年級。近年來不少校園投入創業競賽的團隊，多數由碩博士以上青年組隊參加，牙慧科技成員是極少數大學生組成的團隊。

牙慧科技董事長張立欣表示，公司今年7月才正式成立，登記資本額僅1萬元。「為什麼是1萬元？」張立欣說，因為團隊成員幾位同學不確定他們是否能湊出更多資金來投資公司。

「我們其實不擔心！」說這句話的是營運長田舜元，他說公司登記雖只有1萬元，但歷次參賽得獎的獎金已超過100萬元，「足夠我們再燒一陣子錢。」

張立欣、田舜元及其他牙慧科技成員多是中原大學電子工程系同學，僅有一位女同學沈恩佳是他們應聘進來的財務金融系學生。張立欣和沈恩佳都是系上課業名列前茅的同學，田舜元的系排名也有第四名。

張立欣和田舜元都說，高中時期在學校都不是資優生，張立欣老家在花蓮，田舜元老家在新北市，出身背景既不是大學教授家庭，也不是高科技業老闆第二代，張立欣說，高中時資優生同學後來都進了「台清交」。他們幾位團隊成員從不同的地方來到中原大學，最大的幸運是加入了電資學院院長陳世綸研究團隊。

張立欣說，其實他從大一時就決定加入陳世綸教授實驗室，主要考量未來推甄進研究所時，相當重視在校排名及學經歷，如果能提早進入實驗室，有機會發表論文或參加競賽。

張立欣表示，目前牙慧科技所發表的軟體及相關研究成果，都是進入大學後才開始接觸，高中階段並未投入這些領域。大學實驗室提供相當重要的研究環境及資源，其中，指導教授的協助更是關鍵。他們特別提到，陳世綸教授不僅提供技術指導，也會分享自己過去創辦公司的經驗。這位教授過去曾創辦晶片相關公司，也曾開發震盪器並獲得德國獎項，相關晶片並已進入手機應用。