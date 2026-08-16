第十屆創業之星獲獎團隊／牙慧科技原創演算法設計 核心優勢

牙慧科技營運長的田舜元表示，公司開發的「DentAI」平台，其核心技術建立在深厚的硬體架構與先進的深度學習演算法之上。平台主要分為「智慧診斷模組」及「智慧植牙模組」，透過與大型醫學中心牙醫師的探討，合作找出兩項技術平台的運用。

首先是「智慧診斷模組」，這是針對傳統X光片難以肉眼判讀的微小病灶，該模組能自動完成精確的牙位定位，並針對齲齒、牙周病變、根尖發炎等常見口腔異常進行精準辨識。經過嚴格的驗證，系統整體辨識準確率超過92%，在部分關鍵病灶的精確度更突破97%以上，為醫師提供強而有力的第二重診斷保障。

其次是讓業界驚豔的「智慧植牙模組」。過去醫師在進行植牙路徑規劃時，平均需要耗費53秒進行人工比對與計算；DentAI透過高度最佳化的演算法與硬體加速邏輯，將此過程壓縮至6.5秒，效率提升八倍。該模組還支援市面植體品牌辨識及植體周圍發炎追蹤分析，大幅降低後續醫療糾紛風險。

田舜元解釋，DentAI平台的技術創新，源自團隊對牙科臨床影像的深層理解所衍生的原創演算法設計。現行牙科AI領域面臨兩項長期未被有效解決的核心技術挑戰。

首先，根尖片中早期病灶與正常組織之間的對比度極低，傳統卷積神經網絡在此類弱訊號場景下的偵測靈敏度不足，導致早期病灶的漏判率極高；其次，人類齒列的生物特性使相鄰牙齒在二維X光投影中高度重疊，傳統目標偵測模型在邊界劃分上的錯誤率隨影像複雜度上升而顯著惡化，造成牙位定位不穩定的根本性瓶頸。

在醫療AI中，牙慧科技的真正護城河並非單純的演算法準確率，而是「高度契合臨床工作流（Workflow）」的系統設計。許多醫療AI失敗的原因，在於工程師閉門造車。而牙慧科技的策略競爭力在於融合了跨領域優勢。團隊的工程開發者不僅精通軟硬體整合架構，更具備從底層邏輯優化運算效能的能力，確保系統能在一般診所的硬體環境下流暢運行。