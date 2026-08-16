第十屆創業之星獲獎團隊／牙慧科技 用 AI 解決植牙難題

「為什麼我需要植牙？」這是許多民眾面對高額牙科治療時心中最深的疑慮。中原大學跨域師生團隊成立的牙慧科技公司，開發出整合智慧診斷與植牙規劃的AI平台DentAI，可將傳統人工需要53秒的植牙路徑規劃縮短至6.5秒，部分關鍵口腔異常辨識精確度達97%以上，從根本解決牙科診療的醫病信任核心痛點。

經濟日報日前舉辦第十屆創業之星選秀大賽決選，牙慧科技透過「智慧診斷模組」與「智慧植牙模組」兩大AI平台技術，拿下學生組優勝。

2026年7月才登記成立的牙慧科技，是由中原大學電資學院院長陳世綸帶領師生團隊共同成立的公司，五位核心學生團隊成員包括電子工程系的張立欣、田舜元、高子竣、宋健宇，以及財務金融系的沈恩佳，五人年齡都在20、21歲，是中原大學二、三年級學生。

現任牙慧科技的營運長的田舜元說，大學一年級升上大二時期，幾位同學一起加入陳世綸教授的實驗室，透過實驗室與長庚醫院長期學術合作，開始研究如何根據反覆探討真實臨床數據的過程中，精煉出高效的AI影像分析架構，並將扎實的研究成果，發表為多篇涵蓋智慧牙科核心技術的SCI Q1等級國際期刊論文。

田舜元說明，牙慧科技發展出來的平台技術包含「智慧診斷模組」與「智慧植牙模組」。智慧診斷模組可自動完成牙位定位，精準辨識齲齒、牙周病變與根尖發炎等口腔異常，系統整體辨識準確率超過92%，部分關鍵項目精確度達97%以上。智慧植牙模組則將植牙路徑規劃時間從平均53秒大幅縮短至6.5秒，效率提升八倍，並支援植體品牌辨識與植體周圍發炎追蹤分析。

分析臨床數據 研究成果受肯定

田舜元的同班同學，現任牙慧科技董事長的張立欣說，在實驗室開發出成果後，他們這群同學踏上了全國競賽舞台。2025年，他們在第30屆資訊應用服務創新競賽中，從全國151所學校脫穎而出，榮獲產業創新AI組第一名、產學合作組第一及第二名，勇奪二金一銀。

此外，團隊也獲得經濟部智慧創新大賞佳作，並在今年通過教育部U-start創新創業計畫第一階段審查，並獲得育秀盃創意競賽銅獎及青年老闆築夢計畫第二名等多項肯定。學術成果方面，團隊已發表三篇SCI Q1等級國際期刊論文，研究涵蓋牙位辨識、口腔異常判讀、植牙規劃及植體周圍發炎監測等智慧牙科核心技術，為後續臨床驗證與商業化奠定堅實基礎。

支持牙慧科技學生團隊背後的指導教授，除了陳世綸教授之外，還有中原大學企管系教授顧筱筠。DentAI平台最初是由陳世綸主導技術研發，帶領電子工程學系學生團隊設計核心AI演算法與影像分析架構；顧筱筠則從人機互動（HCI）與商業模式設計切入，確保系統介面符合臨床工作流程，並有效提升患者對診療內容的理解與信任。兩位教授跨域合作，與大型醫學中心深度產學接軌，將技術研究直接轉化為具市場潛力的醫療AI產品。

除了陳世綸與顧筱筠的指導外，支持牙慧科技學生團隊發展的另一位幕後英雄，是成大博士生的中原校友林原進，他站在產業界的思維，協助將學術心血轉化為具備市場潛力的醫療AI產品。

直觀影像輔助 打破資訊不對等

田舜元和張立欣表示，「為什麼我需要植牙？這顆牙真的留不住了嗎？」在台灣，儘管牙科診所林立，但是面對動輒數萬元的植牙或根管治療，患者坐在診療椅上望著灰白交錯的X光片時，心中往往充滿焦慮與疑慮。

醫病之間巨大的資訊落差，正是牙科醫療中最核心的痛點。牙慧科技希望透過這套AI系統，將艱澀難懂的醫療影像轉化為直觀的視覺資訊，讓患者能真正看懂自己的口腔狀況，進而輔助醫師溝通，打破資訊不對等的壁壘。

展望未來，牙科數位化已是不可逆的全球趨勢。牙慧科技不僅將目光放在大型醫學中心，更鎖定全台數千家基層牙醫診所。團隊的下一個里程碑，是推動DentAI平台與台灣本地診所管理系統（HIS）的深度串接。