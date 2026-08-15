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煙波集團攜手家扶與林記蔬果汁 以公益義煮點亮社會角落

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
煙波《格外美味餐桌》新竹場圓滿落幕，煙波主廚團隊、新竹家扶中心代表與受助家庭大合照，共同體驗全食材利用與惜食教育。圖／煙波集團提供
煙波《格外美味餐桌》新竹場圓滿落幕，煙波主廚團隊、新竹家扶中心代表與受助家庭大合照，共同體驗全食材利用與惜食教育。圖／煙波集團提供

煙波國際觀光集團於2026年邁入成立30周年的重要里程碑。秉持著「與土地共生、與社會共好」的承諾，連續三年推動核心公益專案《波光星辰．食愛相傳》主廚義煮行動。今年夏天，設定「2026煙波格外美味餐桌」做為全新年度主軸，由旗下主廚團隊領軍，攜手家扶基金會與食農先鋒「林記蔬果汁」，展開全台四地的暖心巡迴，將企業社會責任從單向的物資給予，昇華為觸動心靈的生命賦能之旅。

煙波集團企業品牌處副總王泳涵表示，推動此計畫的核心初衷，是期盼透過翻轉醜蔬果的過程，讓孩子們在親自動手的體驗中體悟到——真正的價值從不因為外在而受限。這不僅是一堂關於惜食與食農的教育課，更是一場深刻的生命教育，引領孩子將珍惜資源的素養，內化為守護台灣土地的溫暖力量。

餐飲結合社會創新 賦予不完美食材第二次生命

煙波集團深刻關注在商業運作之下對於土地與食材的善待行為。因而洞察到許多蔬果僅因外觀碰撞、賣相不佳或產量過勝，便失去了登上餐桌的機會，造成珍貴營養資源的無奈浪費。

為翻轉食材的命運，煙波主廚團隊發揮「點石成金」的料理智慧，化身永續魔法師。主廚們無私傳授全食材利用與保存的巧思，將那些被市場排擠的在地「格外品」蔬果，透過精湛的職人手藝，用心烹調為一道道兼具溫度與風味的星級盛宴。

跨界共創永續生態圈 能吃也能唱的「醜蔬果也有春天」

為了放大專案的社會效益，煙波集團今年特別跨界邀請「林記蔬果汁」創辦人林曉慧老師，為這項企劃注入創新的食農教育能量。林老師長期堅持收購雲林在地格外品蔬果，轉化為高營養價值的調理果汁。在活動中，她結合個人原創繪本《記妹妹的蔬果營養學課》與歌曲〈醜蔬果也有春天〉，以充滿童趣且富含哲理的方式分享食農知識。這次活動更獲得雲林縣農會響應，共同促成全台200杯營養果汁的關懷分享。

在煙波主廚與林曉慧老師的共同帶領下，家扶孩童們在餐桌與工作坊中，將原本外型歪扭、體積偏小的次級蔬果，親手調配成色彩斑斕、滋味醇厚的營養果汁。一場又一場兼具視覺、聽覺與味覺的體驗，打破了社會對弱勢關懷的刻板框架，讓永續意識與社會共融真正地在基層扎根。

三十而立的宏觀願景 落實對社會的永續回饋

《波光星辰 · 食愛相傳》歷經三年的演進，從海洋永續、食材溯源，到今年的惜食新生，已然發展為煙波集團展現企業核心價值與社會創新能力的重要舞台。三十年來，煙波集團始終將品牌高度建立在對社會的永續回饋之上。

今年度全新企劃自7月至8月，陸續於花蓮、台南、新竹、宜蘭等四地展開，預計為超過200位家扶兒少與家庭帶來深遠的正面影響。煙波集團也將持續扮演溫暖的社會光源，發揮企業的餐飲與旅宿影響力，照亮更多不完美的社會角落，讓每一份被低估的「格外」資源，都能在愛與專業的交融下，綻放出無可取代的耀眼光芒。

煙波集團邁入 30 周年，攜手「林記蔬果汁」創辦人林曉慧（右一）展開全台巡迴食農教育，透過繪本《記妹妹的蔬果營養學課》與果汁 DIY 帶領家扶孩童認識格外品蔬果。圖／煙波集團提供
煙波集團邁入 30 周年，攜手「林記蔬果汁」創辦人林曉慧（右一）展開全台巡迴食農教育，透過繪本《記妹妹的蔬果營養學課》與果汁 DIY 帶領家扶孩童認識格外品蔬果。圖／煙波集團提供

公益 家扶基金會

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