港務公司獲HR Asia雙獎肯定 連四年最佳雇主、首奪科技賦能獎

亞洲人力資源刊物《HR Asia》2026年獎項名單揭曉，台灣港務公司今年雙料獲獎，不僅連續第4年拿下「亞洲最佳企業雇主獎」（HR Asia Best Companies To Work For In Asia），更首度獲得「科技賦能獎」（Tech Empowerment Awards），人才永續與數位轉型成果同獲肯定。頒獎典禮14日舉行，由港務公司董事長周永暉代表領取亞洲最佳企業雇主獎，基隆分公司總經理蘇建榮則代表領取科技賦能獎。

港務公司表示，連續4年獲得亞洲最佳企業雇主獎，反映公司長期投入人才培育、友善職場及多元共融（DEI）等政策，逐步建立兼顧員工福祉、組織韌性及企業競爭力的永續職場環境。

今年首度獲得科技賦能獎，則象徵港務公司數位轉型再跨出重要一步。面對AI快速發展，港務公司近年積極鼓勵各單位導入AI及數位工具，從行政作業到決策流程，逐步以科技提升工作效率，同時擴大辦理AI與數位能力培訓，強化員工運用新科技解決實務問題的能力。

港務公司指出，數位轉型並非僅是導入新工具，更重要的是讓科技真正融入日常工作。透過AI及數位工具優化繁複流程，也促進組織內部知識共享，提升行政效率，逐步打造更智慧化、高效率的工作環境。

在數位轉型之外，港務公司也持續推動友善職場及家庭支持政策。為協助員工兼顧工作與家庭，公司在基隆、台中及高雄設置職場互助教保服務中心，並推動主管支持計畫、彈性工時及員工協助方案（EAP），同時提供多元學習資源，從育兒照顧到身心支持，打造更完善的職場支持體系。

港務公司表示，此次同時獲得亞洲最佳企業雇主獎及科技賦能獎，是對公司長期推動人才永續及數位轉型的肯定。未來將持續深化人才發展策略，結合AI科技與人本管理，落實「做好工作，過好生活！你我共好，幸福永續！」的員工價值主張（EVP），持續提升組織韌性與企業競爭力，朝幸福企業目標邁進。