快訊

上台致詞前不慎跌倒 88歲吳伯雄自嘲故意的：會盡量活久一點

險象環生畫面曝！國1驚見黃金獵犬狂奔 飼主：從休息站跑上國道

聽新聞
0:00 / 0:00

港務公司獲HR Asia雙獎肯定 連四年最佳雇主、首奪科技賦能獎

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

亞洲人力資源刊物《HR Asia》2026年獎項名單揭曉，台灣港務公司今年雙料獲獎，不僅連續第4年拿下「亞洲最佳企業雇主獎」（HR Asia Best Companies To Work For In Asia），更首度獲得「科技賦能獎」（Tech Empowerment Awards），人才永續與數位轉型成果同獲肯定。頒獎典禮14日舉行，由港務公司董事長周永暉代表領取亞洲最佳企業雇主獎，基隆分公司總經理蘇建榮則代表領取科技賦能獎。

港務公司表示，連續4年獲得亞洲最佳企業雇主獎，反映公司長期投入人才培育、友善職場及多元共融（DEI）等政策，逐步建立兼顧員工福祉、組織韌性及企業競爭力的永續職場環境。

今年首度獲得科技賦能獎，則象徵港務公司數位轉型再跨出重要一步。面對AI快速發展，港務公司近年積極鼓勵各單位導入AI及數位工具，從行政作業到決策流程，逐步以科技提升工作效率，同時擴大辦理AI與數位能力培訓，強化員工運用新科技解決實務問題的能力。

港務公司指出，數位轉型並非僅是導入新工具，更重要的是讓科技真正融入日常工作。透過AI及數位工具優化繁複流程，也促進組織內部知識共享，提升行政效率，逐步打造更智慧化、高效率的工作環境。

在數位轉型之外，港務公司也持續推動友善職場及家庭支持政策。為協助員工兼顧工作與家庭，公司在基隆、台中及高雄設置職場互助教保服務中心，並推動主管支持計畫、彈性工時及員工協助方案（EAP），同時提供多元學習資源，從育兒照顧到身心支持，打造更完善的職場支持體系。

港務公司表示，此次同時獲得亞洲最佳企業雇主獎及科技賦能獎，是對公司長期推動人才永續及數位轉型的肯定。未來將持續深化人才發展策略，結合AI科技與人本管理，落實「做好工作，過好生活！你我共好，幸福永續！」的員工價值主張（EVP），持續提升組織韌性與企業競爭力，朝幸福企業目標邁進。

雇主 科技 周永暉 蘇建榮

延伸閱讀

鴻海連續三年獲頒亞洲最佳企業雇主獎

和泰產險勇奪保險信望愛獎7項肯定 數位創新、永續治理展實力

蔣萬安頒發友善育兒事業獎 最強企業提供20周有薪產假與陪產假

溫馨職場 北市42家企業獲友善育兒獎

相關新聞

港務公司獲HR Asia雙獎肯定 連四年最佳雇主、首奪科技賦能獎

亞洲人力資源刊物《HR Asia》2026年獎項名單揭曉，台灣港務公司今年雙料獲獎，不僅連續第4年拿下「亞洲最佳企業雇主獎」（HR Asia Best Companies To Work For In Asia），更首度獲得「科技賦能獎」（Tech Empowerment Awards），人才永續與數位轉型成果同獲肯定。頒獎典禮14日舉行，由港務公司董事長周永暉代表領取亞洲最佳企業雇主獎，基隆分公司總經理蘇建榮則代表領取科技賦能獎。

貿協攜手安得烈點亮童心 串起公益與共好

外貿協會攜手安得烈慈善協會，15日起一連兩天在南港舉辦「2026台北童樂會－點亮童心 共好未來」，打造近1,100個攤位的夏日學習樂園，讓孩子在遊戲、體驗與探索中看見未來，也讓公益從「關懷」化為實際行動。

「走向百年 有我一份」廣運喜迎50年 宣告世代交接與百年企業願景

廣運（6125）於今年迎來創立50周年的重要里程碑，並於台大體育館盛大舉辦「50周年家庭日活動」，邀請集團同仁、眷屬、合作夥伴歡聚一堂。創辦人暨總裁謝清福於活動現場回顧半世紀的創業歷程，除感念全體員工與家屬的傾力支持外，更正式宣示世代傳承布局完成，將引領廣運集團全力搶攻人工智慧、半導體、機器人與無人機、智慧製造及新能源等新世代產業戰略高地，邁向百年企業目標。

Grab併富胖達掀正反論戰 專家：附加負擔或可兼顧競爭

東南亞叫車與外送龍頭Grab擬併購foodpanda台灣業務，正反意見兩極。反對方憂心Uber持有Grab股權，恐削弱市場競爭；產學界則提出，若直接否決交易，市場也可能走向一家獨大，附加負擔可作為公平會審查選項。

外送通膨來了嗎？專法上路後成本誰買單

打開外送App，熟悉的餐點依然在，但會員費與服務費變貴、等待時間似乎拉長，餐點價格也可能悄悄改變。

外送版圖將如何重塑 一次看懂Grab收購富胖達爭點

穿梭在大街小巷，機車後座載著大大的桃紅色保溫箱，這是台灣指標外送平台foodpanda的鮮明標誌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。