不用飛日本！豐原太平洋百貨日本展盛大登場 六大物產一站式輕鬆購

豐原太平洋百貨日本美食物產展15日起至9月1日於9樓會館登場，今年嚴選日本六大物產聖地特色美食，並首度引進日式織品與職人美食，搭配首四日限量優惠及卡友專屬好康，讓消費者不用飛日本，就能在百貨一次選購日本各地特色物產。

不同於線上購物，也省去旅途中提著大包小包採購的負擔，日本展將日本各地特色商品一次匯聚於實體百貨，讓消費者能現場看、摸、挑選，從美食、生活織品到職人選物一次體驗，輕鬆享受日本購物樂趣，將「日本旅行」搬進豐原。

六大物產聖地推薦包括康乃久福岡經典味噌、惠川水產北海道鮭魚卵、沖繩帶殼鮑魚、信越屋新潟金賞職人高湯包、和丸福本舖和歌山頂級紀州梅，以及美笠園愛知縣抹茶利口酒等，打造吃貨與搜貨族的一站式日本購物樂園。

今年初登場的「星紅織品」，引進世界聞名的今治毛巾，運用蒼社川山泉水呵護棉紗織造，達到五秒內沉入水中的嚴格標準；另有限定販售的一覺生吐司，嚴選優質食材，保留細緻香醇風味。

8月15日至8月18日首四日，也推出多項限量優惠，包括康乃久豆果子系列買5送1、信越屋獨家一口羊羹、惠川水產北海道生食級干貝買3送1、SANA維他命C乳液、限量日製飾品，以及美笠園香橙美酒第3瓶6折等人氣商品。

卡友優惠同步登場，8月15日至8月16日首二日持APP/吉利卡點數折抵10點，即可兌換9樓日本美食物產展100元折價券，每日限量50份；活動期間於日本美食物產展當日累計消費滿2,000元，還可參加抽獎，獎項包含瓦城、北村豆腐家、牛角、福勝亭等美食即享券及吉利卡點數好禮，天天抽、人人有獎。

日本展期間同步推出「秋季化妝品節」，8日15日至9月1日會員於1.9F化妝品區、2.4F內睡衣區及7F香氛區當日單筆滿3,000元，即享吉利卡點數10倍送；8月15日至8月18日卡友全館當日累計滿2,000元，還可兌換古拉爵下午茶二人同行一人免費餐券及USB隨身小風扇。

豐原太平洋百貨表示，希望透過日本展串聯美食、購物、生活選物與會員回饋，讓消費者在舒適便利的實體百貨中，一次完成「看、選、買、吃」的消費體驗，感受實體百貨獨有的購物樂趣。