貿協攜手安得烈點亮童心 串起公益與共好

外貿協會攜手安得烈慈善協會，15日起一連兩天在南港舉辦「2026台北童樂會－點亮童心 共好未來」，打造近1,100個攤位的夏日學習樂園，讓孩子在遊戲、體驗與探索中看見未來，也讓公益從「關懷」化為實際行動。

外貿協會董事長黃志芳表示，今年特別號召會展產業夥伴共同認購1,659個安得烈慈善協會「膳糧食物箱」，由企業力量串起社會各界愛心，將一箱箱物資送到有需要的家庭手中，讓孩子安心成長，也讓公益成為企業與社會共同參與的事。

貿協更首度將年度家庭日「TAITRA Giving Day」融入童樂會，由黃志芳親自率領超過400名貿協同仁及眷屬投入食物箱包裝，從採購、整理到裝箱，大家一起動手，將對弱勢家庭的關懷化為一箱箱實質的溫暖。

公益行動也跨越國界聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯及匈牙利等5位駐台使節代表也加入食物箱包裝行列，與貿協志工一起為需要幫助的家庭送上祝福，展現國際友誼與公益不分國界的力量。

黃志芳指出，貿協已連續第五年在南港推動公益活動，從2022年至2025年的「善愛嘉年華」，累計接待超過1,600位學童、服務逾10,600個偏鄉及新住民家庭，吸引超過7.2萬人次參與。今年擴大舉辦「台北童樂會」，希望讓公益不只是一次性的活動，而是持續累積、共同成長的力量。

今年童樂會規劃「安心生活、學習探索、未來夢想、心靈陪伴、遊戲同樂、健康成長」六大主題展區，結合故宮博物院、工研院、吳寶春麥方店、華熊營造、國防部、各項體育協會及警消單位等，讓孩子從AI科技、烘焙DIY、建築工程、國防裝備，到運動、防災防詐等不同體驗中，探索自己的興趣與未來。

其中，故宮與工研院以AI互動科技重現大阪世博TECH WORLD台灣館體驗；吳寶春麥方店帶領孩子親手製作鳳梨酥；華熊營造打造未來建築工程師體驗館；國防部陸海空三軍則讓孩子近距離認識軍事裝備與國軍使命，感受守護家園的責任。

此外，匹克球、陸地曲棍球、地板冰壺等運動也由國手級教練現場指導，警消單位則透過實境體驗傳遞防災、防詐觀念；駐台使節也帶來各國文化與生活介紹，讓孩子不用出國，也能透過童樂會認識世界。

從一箱膳糧到一場童樂會，貿協希望把「給予」變成「共好」，讓孩子收穫的不只是物資與歡笑，更能在探索世界的過程中，找到夢想的方向；也讓企業、家庭、國際友人與公益團體共同參與，為孩子點亮一盞通往未來的燈。